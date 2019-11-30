嘉縣首非營利幼兒園開設　將招收91名幼生

▲▼ 大埔美幼兒園為嘉義縣第1所非營利幼兒園。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與稻江科技暨管理學院日前在嘉義縣大埔美精密機械園區辦理大埔美非營利幼兒園的揭牌儀式，由縣長翁章梁等來賓參與揭牌，除了將提供多元教保服務模式外，也回應民眾對政府建立平價教保服務以減輕家長育兒負擔的期待。

▲▼ 嘉義縣第1所非營利幼兒園 大埔美幼兒園揭牌。（圖／嘉義縣政府提供）

大埔美精密機械園區隨著一、二期工程陸續完工，工業區廠商陸續進駐，就業人口年輕化，且移入人數增加，為使園區內員工能安心就業與安心生養，並配合行政院推動少子女化對策構築良好的托育環境，在規劃設置工業區之初，即規劃設置托育設施，以鼓勵移入就業或在地就業之青壯年人口，願生願養，實質提升嘉義縣人口出生，透過優化青壯年人口經濟，解決人口少子化與老年化問題。

▲▼ 嘉義縣非營利大埔美幼兒園外觀。（圖／嘉義縣政府提供）

大埔美非營利幼兒園為嘉義縣第1所非營利幼兒園，委託財團法人稻江科技暨管理學院辦理，並於今年9月開始營運，共開設4班，招收2-3歲幼生16名，3-學齡前幼生數75名，合計可招收91名幼生。此外，未來假日將辦理社區教保資源中心與公立幼兒園、私立幼兒園及準公共化幼兒園不僅提供家長多元選擇的機會，也滿足托育需求。

幼兒園教育設施為一幢鋼骨造3層樓建築物，1-2樓規劃設置非營利幼兒園，依幼兒園分班及基本設施設備標準設置辦公室、廚房，健康中心等附屬教學設施空間。未來3樓將規畫做為社區托育空間，協助家長照顧2足月至未滿2歲幼生。

翁章梁表示，非營利幼兒園由公部門提供場地及設施，並交由民間協辦建置的幼兒園，以「平價收費」、「就近入學」、「貼近家長托育時間」及「弱勢優先」等條件，以弱勢者照顧為優先，再來才是園區員工子女及一般民眾，並免收註冊費。

收費標準一般民眾每月收費為3,500元，若有第3位小孩就讀降為2500元，弱勢家庭則免費。他期盼未來嘉義縣能有一個安全健康的教保環境，不但可保障弱勢幼兒就讀，連結共享育兒資源的公共托育政策，同時讓家長安心就業，減輕孩童接送及沈重教保費壓力。

翁章梁指出，嘉義縣少子女化與高齡人口均為全國之冠，為配合中央推動少子女化對策計畫，縣府將會公私協力持續推動更社區化、平價型態的托育空間。

目前幼兒園招收幼生共25名，尚有缺額可提供幼童就讀，有意願就讀的家長歡迎電話洽詢吳園長05-2956608。

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