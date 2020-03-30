紐約醫院慘況曝！冷凍卡車排隊運屍　川普直擊：從沒看過這種畫面

▲紐約市的醫院外停放冷凍卡車。（示意圖／路透，圖中地點並非新聞所述之醫院）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約州疫情慘重，至少已經有1026人染疫病逝。談及紐約市疫情，總統川普公開點名紐約市皇后區艾姆赫斯特醫院（Elmhurst），因為他看到一輛輛冷凍卡車來到院區，運走死者遺體，直呼眼前這樣的景象，他在美國從沒見過，「他們根本就沒辦法處理那些遺體，因為數量太多了。」

綜合美聯社、CNN報導，艾姆赫斯特醫院就位在紐約市皇后區，但川普直言，他看到多名工作人員開著運送遺體的冷凍卡車來到醫院院區，為數不少，車隊長度和白宮玫瑰園（Rose Garden）差不多長，準備搬運遺體，且醫院走廊還放著屍袋。

「我從來沒有（在美國境內）見過這樣的事情」，川普說，他只在電視上和遙遠的地方看過這些景象，「他們把車子停在那裡，就是要準備運送遺體，往裡面看，就會看到黑色的屍袋，你說裡面會有什麼？這裡是艾姆赫斯特醫院耶，一定是物資。這才不是物資，那是人（遺體），我從未見過這樣的場景。」

CNN報導指出，醫院工作人員會在冷凍卡車內放置遺體，減輕停屍間的負擔；但CNN記者補充說明，對於川普提及的「醫院走廊有屍袋」說法存疑，因為這未經證實，沒有證據。

美國約翰霍普金斯大學疫情統計，美國全境總確診人數已衝破14.2萬人，至少2479人死亡。根據美聯社稍早取得的數字，目前紐約州染疫死亡總數至少已經來到1026人。

▼美國總統川普。（圖／路透）