台灣實行「社交距離」暖身！周三前提「春假生活指引」

▲為「社交距離」暖身？衛福部常務次長薛瑞元表示，預計週三提出「春假生活指引」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情在全球爆發，許多國家開始實行「社交距離」以防止蔓延，中央疫情指揮中心也研擬相關措施，今（30）日立法委員蘇巧慧質詢衛福部常務次長薛瑞元，提到緊接而來的春假（清明連假）長達4天，可能會發生各種群聚，要求中央在週三（4/1）前提出「春假生活指引」給大眾。

立法委員蘇巧慧提到，今天各大媒體頭版都在說中央將研擬「社交距離」，違反可能比照國外開罰，民眾對於相關細則都很關心，詢問薛瑞元如何實行？薛瑞元表示，首先會將指引訂出，取得共識後，再輔導與推動，才會有相關罰則。

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蘇巧慧委員表示，相關規範需要時間訂定，但疫情蔓延可能不等人，4/2日緊接而來的4天清明連假，很可能會有各種群聚，她舉例掃墓一定會有家庭聚餐，加上若天氣好大家也可能出遊，這些算不算是群聚？民眾能家庭聚餐嗎？跟爸爸吃飯也要梅花座嗎？

薛瑞元回應，如果家庭聚餐不可避免，希望大家一定要做基本的措施，例如使用公筷母匙、洗手防疫是必須的，而聚餐時最好還是要有距離，但這是一個原則，不用違反人性。

蘇巧慧認為，4天的連假對疫情而言可說非常漫長，人們可能也有很多活動，要求中央至少在週三（4/1）也就是連假開始前，研擬出「春假生活指引」給大眾參考，薛瑞元回應將會研擬，預計在疫情指揮中心記者會中宣布。