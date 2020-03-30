喝咖啡確診案外案！　觀光局長官遭爆「翹班去機場接兒子」

▲王國材、張錫聰上午在立法院接受堵訪。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，觀光局桃園機場旅服中心員工案269因曾接待過從菲律賓返國的觀光局長官之子案277而確診。今（30）日傳出該名長官當天是翹班接兒子，對此，觀光局副局長張錫聰今（30）日上午受訪時表示，他有沒有請假的部分還在做確認，會進行行政調查，如果有假公濟私或是對自己親友有不當接待，調查後會提出完整說明。

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觀光局長官被爆3/20翹班去機場接兒子，張錫聰表示，目前資料還在釐清的階段，要了解後才有辦法確認，這是屬於行政責任調查，過程中是不是有假公濟私或對自己的親友有不當的接待，調查後會提出完整說明，內容也會配合CDC疫情調查一起來釐清。

有媒體問到，該名長官過去也很常在上班時間出去做自己的事，是不是常態？張錫聰說，這個部分涉及到平常管理問題，若主管因公外出都有假可以請，包含有公務假、公出差假可以請，即便是私事的話，也是要請假。他說，目前會先以個案去調查，至於其他後續常態問題，會繼續了解。

▲王國材。（圖／記者周宸亘攝）

交通部政務次長王國材表示，部長昨天有知道狀況，要求在24小時要有調查出來，目前知道3/20長官兒子搭機，下午抵達桃園機場，現在要了解是不是有特殊接待，整個細節要求觀光局做完整報告，如果牽涉到違規、違法，就依照規定處理。

王國材說，觀光局在桃機設有旅服中心，主要以服務入境旅客為目的，對於觀光、飯店資源的介紹等等，理論上是要服務旅客，不應該為了主管的兒子特別接待。

該名長官在居家隔離前據傳上周曾參與多場會議，王國材也證實，的確最近這位主管跟很多同仁開會，他現在是居家隔離中，過去也跟立委接觸過，有到交通部開會、在觀光局裡也開會，目前交通部正在檢視相關行程，對於相關接觸到的人先未雨綢繆，但他是還沒確診。

▲林佳龍日前視察桃園機場防疫作業。（圖／桃園機場提供）

林佳龍昨晚發文表示，大家很關心交通部觀光局派駐機場的旅客服務同仁確診的狀況，他已經請同仁主動關懷慰問並盡力提供防疫及醫療等協助。不過，派駐機場的同仁，服務的應該是旅客，不該是官員的親友。目前得知這位確診的同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診）。

林佳龍說，先不論二十幾歲的成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。

防疫當前，林佳龍已要求交通部介入調查，會同內政部移民署、機場公司、觀光局公務車調派紀錄等，在24小時內釐清該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中，「如有特權，絕不寬貸。」

另鑑於紓困案正緊鑼密鼓展開，林佳龍說，已經提醒升高防疫工作，交通部所屬機關也將做有效、可行的分工，確保觀光產業紓困的救急措施不會因此受影響。