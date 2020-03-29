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只復工了18天！　上海東方明珠塔等景點30日起「再次暫停營業」

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▲▼上海景觀中心、東方明珠 。（圖／CFP）

▲上海東方明珠景觀廳等以室內為主的知名景點再次暫停營業。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠疫情局勢轉變，大陸復工復產腳步也受到影響，尤其在室內觀光景點。據《上觀新聞》報導，上海東方明珠塔、上海中心、金茂大樓等三大高樓觀光廳，均在今天宣布，於30日（周一）起暫停營業，其餘包括上海海洋水族館等景點也發布閉園公告。

值得注意的是，以最具指標性的上海東方明珠塔為例，才在3月11日當地各產業陸續復工後，宣布自12日起「恢復開放」，還包括內部的歷史發展陳列館、城市廣場及零米大廳等，並採取原核定流量50%以下的限流措施，並在剛恢復開放的三天裡，每晚點亮紅色燈光，象徵城市回歸溫暖。

▲▼東方明珠塔發布再次暫停開放的公告。（圖／翻攝自東方明珠微博）

▲東方明珠塔發布再次暫停開放的公告。（圖／翻攝自東方明珠微博）

不料，僅復工了18天，據東方明珠塔公告：接上級有關部門通知，為進一步加強對新冠肺炎疫情防控工作的需要，保障市民遊客的健康與安全，上海東方明珠廣播電視塔、上海東方明珠城市廣場及零米大廳、上海城市歷史發展陳列館、東方明珠浦江遊覽，自2020年3月30日（週一）起將暫停營業，恢復開放時間將另行通知。

公告稱，對於已經上網購票的市民遊客，可以通過原購票付款渠道，申請退還票款。此外，許多遊客必訪的杜莎夫人蠟像館，也已於今天暫停營業，目前，剩下明珠塔外的明珠生活美學館、老上海8號餐廳還將正常營業。

陸媒報導稱，目前上海發出閉園公告的，主要是室內參觀為主的純旅遊景點。相比室外開放式的城市公園等，近日復工後，室內旅遊景點的客流也並不高。

▲上海,上海外灘,外灘,上海夜景,黃浦江,蘇州河。（圖／記者吳增煌攝）

▲從上海中心景觀廳俯瞰陸家嘴。（圖／記者吳增煌攝）

在此之前，中共總書記習近平表示，國內外疫情防控和經濟形勢正發生「新的重大變化。」加以西方國家疫情嚴峻，中方對於防疫的策略，也於本月從內控改為著重「外防輸入」，但歐美等國也相當關注，中國大陸本土疫情是否真如官方數據呈現，已經「可防可控」、「內部傳播基本阻絕。」

據大陸衛健委通告，截至3月28日0—24時，大陸新增確診病例45例，其中境外輸入病例44例，本土病例1例（河南1例）。境外輸入病例中，上海佔7例，目前上海已對所有入境人員採取一率核酸檢測、集中隔離14天的措施。

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