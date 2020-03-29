治療1人平均7萬元！陸官方給新冠患者「免費治療」　9萬多人共花費44億元

▲大陸官方為新冠肺炎患者提供免費治療。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸為新冠肺炎患者提供「免費治療」，許多人都好奇實際救治費用的數字，大陸國家醫保局醫藥服務管理司透露，截至3月15日，新冠肺炎確診和疑似患者發生醫保結算9萬3238人次，涉及總費用10億3960萬元（約44億2345萬元），確診者的人均醫療費用為1.7萬元（約7萬元新台幣），醫保系統共支付6億7734萬元（約28億8205萬元）。

大陸國家醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍表示，新冠肺炎具有較強傳染性，對全體人民的生命健康都有威脅，如果費用渠道不明確，患者會有顧慮，不利於及時診斷治療和控制傳染源。

熊先軍指出，為了打消患者的後顧之憂，讓患者放心就診，醫保部門要求對於確診和疑似患者全部實行先救治、後結算，並於1月22日會同財政部明確提出「確保患者不因費用問題影響就醫、確保收治醫療機構不因支付政策影響救治」的「兩個確保」要求。

熊先軍提到，為緩解醫療機構墊資壓力，醫保經辦機構還專門預付專項資金用於患者救治，截至3月19日，各地醫保部門累計撥付資金193億元（約821億元），其中湖北省37億元（約157億元），「疫情期間『兩個確保』政策對於實現『早發現、早報告、早隔離、早治療』起到重要推動作用，是應對公共衛生事件的重大制度創新。」

熊先軍表示，截至3月15日，31個省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，全國新冠肺炎確診和疑似患者發生醫保結算93238人次（包括門診患者多次就診結算），涉及總費用103960萬元，醫保系統共支付67734萬元。

熊先軍還說，全國確診患者結算人數為44189人，涉及總費用75248萬元，人均費用1.7萬元（約7萬元新台幣），其中醫保支付比例約為65%（剩餘部分由財政進行補助）。

熊先軍指出，由於新冠肺炎是一種新的疾病，充分考慮到患者和臨床需要，對屬於衛生健康部門製定的新冠肺炎診療方案範圍內的藥品和診療服務項目，無論之前是否在醫保目錄中或是否有限定支付範圍，均臨時納入醫保基金支付範圍，同時根據診療方案變化，動態調整報銷範圍，如診療方案中的葉克膜（ECMO）因對診療水平要求較高，費用較為昂貴，之前許多省份未納入支付範圍，在肺炎疫情中醫保也予以支付。

熊先軍強調，為了確保醫療機構不擔心預算限制，能放心收治，醫保部門及時調整定點收治醫療機構的總額預算指標，對相關醫療費用單列預算，不占用當年總額預算指標。