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馬國防疫鎖國停產　全球保險套短缺1億個...「市場需求仍旺盛」

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▲▼ 馬來西亞康樂集團復工，全世界短缺1億個保險套。（圖／翻攝馬來西亞康樂集團官網、路透社　）

▲馬來西亞最大保險套公司康樂短暫停工，造成全世界短缺1億個保險套。（圖／翻攝　碼來西亞康樂集團官網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情產生的「蝴蝶效應」開始影響，根據英國路透社報導，位於馬來西亞全球最大的保險套製造商康樂公司，因為疫情衝擊，停產一周多，造成全世界的1億個保險套缺口。疫情期間，業者表示「保險套需求還是十分旺盛！」

▲▼ 馬來西亞康樂集團復工，全世界短缺1億個保險套。（圖／翻攝馬來西亞康樂集團官網、路透社　）

▲ 馬來西亞康樂公司每年生產約40億個保險套，大陸是最大市場之一。（圖／翻攝馬來西亞康樂集團官網）

全球最大保險套製造商康樂公司，位於馬來西亞最大的港口巴生港，每年生產約40億個保險套，曾經研發過巧克力、榴槤等口味保險套。目前，康樂的市場規模每年成長9.8%，新興國家是重點銷售戰場，大陸是最主要市場之一，知名品牌杜蕾斯也把生產工作外包給康樂等企業。

不過，馬來西亞近日實施封城防堵病毒擴散，所有企業、工廠3月18日起停工，延長到4月14日開工，這項政策嚴重影響全世界最大保險套工廠康樂。根據大陸官媒環球時報表示， 「康樂生產全球五分之一的保險套。」目前這家公司的三家工廠已經停產一個多星期，還好在政府批准，這家公司27日起復工，只有50%員工到位，產能還是減一半。康樂發言人也指出，「啟動工廠需要時間，我們將很難在產能減半的情況下跟上需求。」

▲▼ 全世界最大保險套公司27日復工，防疫期間，員工上班規模50%。（圖／翻攝　一秒時光）

▲ 全世界最大保險套公司27日復工，防疫期間，員工上班規模50%，示意圖。（圖／翻攝　一秒時光）

環球時報指出，該公司負責人回應「康樂的短暫停工，已經造成全世界1億個保險套短缺。好消息是，保險套的需求依然非常旺盛。」知名保險套品牌杜蕾斯也表示，「公司沒有出現任何供貨短缺。雖然許多消費者無法走進商店購買，線上銷售正常運行。」外界也推論，疫情當前，保險套銷售不減反增，除了既有的固定銷售，可能和全世界居家隔離政策有相關連，保險套是必需品，如果產能拉不上來，市面上有可能再出現囤貨潮。

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