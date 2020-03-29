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40多歲男跟團葡西後確診！同住老婆沒出國...疑「近距離接觸傳染」也中鏢

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▲▼(1400)疾管署記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布新冠肺炎再新增15例，其中14例境外移入，1例本土。境外移入個案為9男5女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月14日至27日，發病日介於2月15日至3月25日，其中案289和293是家庭群聚感染。

其中案289跟案293為一對夫妻，案293在7日至16日間跟團到西班牙、葡萄牙旅遊，返國後居家檢疫時出現咳嗽現象，案289沒有出國史卻早案293一天出現發燒症狀，研判是因為近距離接觸案293，而造成本土感染，兩人今日一併確診，其餘同住家人則尚在檢驗中。

請繼續往下閱讀...

莊人祥表示，40多歲太太(案289)22號在家，23號到25號則有進辦公室上班，目前正在調查辦公室有沒有相關接觸者。對於案293回國後就已進行居家檢疫，為何還會傳染給太太，莊人祥表示，有可能是兩人之間沒有做好適當防護，莊人祥建議，同住家人進行居家檢疫時，就不要一起共同用餐，交談時都要戴上口罩，距離保持一公尺遠，「上次護理師講得非常好，愛他有多少就離他有多遠。」

▲▼ 298,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製作）

▲台灣目前確診人數為298人，39人解隔離。（圖／王譯萱製作）

指揮中心指出，案284長期於菲律賓工作，3月20日返國時，與昨(28)日公布之案277搭乘同班機(長榮BR-282)；於26日居家檢疫期間，因身體不適，通知衛生單位就醫，今日確診；同住接觸者居家隔離中。指揮中心提醒，曾於當天搭乘同班機旅客，在居家檢疫期間務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀，請通知衛生單位安排就醫。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。
 

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