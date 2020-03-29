「全黨之力」挺18歲公民權修憲　國民黨籲執政黨別流於假議題

▲國民黨召開「十八要解禁，世代更靠近」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣領銜提案的「18歲選舉權、20歲被選舉權」憲法修正案上週一讀通過，將送交修憲委員會審查。適逢青年節，國民黨青年部29日召開記者會力挺修憲案，國民黨副秘書長柯志恩表示，國民黨率先完成連署並提出，就是用行動來證實國民黨跟年輕人距離沒那麼遙遠；立法院國民黨團首席副書記長林奕華也表示，由主席江啟臣領銜提出憲法修正案，代表國民黨整體擁抱年輕人的意義。

立法院會27日在朝野立委無異議下，一讀通過國民黨主席、立委江啟臣等人所提的「18歲選舉權，20歲被選舉權」憲法修正案，送交修憲委員會審查。

國民黨青年團29日召開記者會，青年部主任蕭敬嚴表示，近年來青年參政踴躍，青年是國家的未來，目前朝野已經有共識下修選舉權、被選舉權，國民黨團上週五正式連署提案修憲，民進黨雖也支持18歲選舉權，但在20歲被選舉權上卻悶不吭聲，呼籲執政黨做出表態。

柯志恩表示，國民黨靠青年起家，現在卻距離越來越遙遠，這是百年大黨要檢討的地方，她認為，這項政策可能讓很多父母質疑，但她身為大學20年教授，長期跟年輕人接觸，她對對年輕人有絕對的信心。而國民黨此次率先完成連署並提出，通過一讀，「這就是用行動來證實國民黨跟年輕人距離沒那麼遙遠」， 接下來每個政黨都有不同版本，民進黨過去也喊得震天響，但實際作為是什麼，之後進入複決、公投，看誰最有行動力來落實，而不是讓下修公民權年齡成為假議題。

林奕華則說，立法院已由主席江啟臣領銜提案憲法修正案，代表國民黨整體擁抱年輕人的意義。她提到，上一屆朝野都有提出下修18歲的憲法修正案，但當時有將近25案修正案，不知道是否執政黨顧慮到其他案，遲遲沒有組成修憲委員會，也無法進入讓人民複決的過程，似乎讓立院成為太上審議機構，呼籲執政黨拿出誠意，組成修憲委員會。

立委吳怡玎表示，18歲是選大學志願的年紀，也要考慮到未來就業，畢業後的執政黨、政治人物則攸關台灣經濟發展，因此，讓18歲青年選擇未來畢業後的執政黨也非常重要。她強調，國民黨不怕下修18歲選舉權，因為她相信以國民黨的執政經驗，可以讓國家經濟更好。