快訊／淡水滬尾藝文休閒園區竄火！連鎖火鍋店「濃煙密布」　警消急疏散

國內新冠肺炎疫情日趨嚴峻，為避免包廂式密閉空間娛樂場所成為防疫破口，繼三重同學匯同意歇業後，新北淡水警方針對轄内大型連鎖KTV進行防疫勸說，淡水好樂迪同意縮短營業時間，從原本的上午10點至隔日凌晨6點，縮減為平日14點至隔日6點，假日則為12點至6點，且嚴格實施進入前先量額溫及提供酒精洗手液等防疫措施。