快訊／淡水滬尾藝文休閒園區竄火！連鎖火鍋店「濃煙密布」　警消急疏散

▲現場竄出陣陣濃煙。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）
記者陳豐德、莊智勝／新北報導
新北市淡水滬尾藝文休閒園區內一連鎖火鍋店28日下午1時許傳出火警，消防局獲報後立即派員趕抵現場灌救，並將室內人員進行疏散，現場濃煙密布，幸未傳出傷亡，稍早火勢已經獲得控制，確切起火原因仍待進一步調查釐清。
消防局指出，28日下午1時46分接獲通報，位於淡水中正路一段3層樓建物2樓處起火，立即派遣1大隊、1中隊、9分隊共82人前往搶救，並於下午2時10分控制火勢，現場無人受困、受傷。
▲現場竄出陣陣濃煙。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）
記者陳豐德、莊智勝／新北報導
新北市淡水滬尾藝文休閒園區內一連鎖火鍋店28日下午1時許傳出火警，消防局獲報後立即派員趕抵現場灌救，並將室內人員進行疏散，現場濃煙密布，幸未傳出傷亡，稍早火勢已經獲得控制，確切起火原因仍待進一步調查釐清。
消防局指出，28日下午1時46分接獲通報，位於淡水中正路一段3層樓建物2樓處起火，立即派遣1大隊、1中隊、9分隊共82人前往搶救，並於下午2時10分控制火勢，現場無人受困、受傷。
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