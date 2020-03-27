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快訊／陳家欽涉偽造文書遭移送　內政部7點聲明駁斥內鬥

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▲警政署長陳家欽 。（圖／記者李毓康攝）

▲警政署長陳家欽 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

警政署長陳家欽遭黑函檢舉，涉嫌為了安排自己人升官，教唆部屬偽造文書，經內政部依偽造文書罪移送法辦後，不過，卻被北檢認為函送內容程序不完備，將全案退回，要內政部政風處自己先查個清楚。相關爭議一出，內鬥傳聞不斷，對此，內政部發出七點聲明，駁斥內鬥說。

內政部聲明強調，對於靠北警察之Line群組已經在群組就陳家欽違法升官之事，討論了一段時間，因Line群組屬於封密性群組，部長徐國勇無從得知，「警政署為治安機關，工作極為辛苦！內政部與警政署同心維護治安，立場一致，絕對沒有所謂內鬥。」

警政署長案內政部不干涉調查，7點說明如下：

一、靠北警察之Line群組已經在群組就陳家欽違法升官之事，討論了一段時間。因Line群組屬於封密性群組，部長無從得知。

二丶週刊大篇幅報導，內政部才知道此事，政風處即進行調查。內政部同時接獲甚多檢舉函，內容涉及有另三位警官亦違法升官事，檢舉內容非常具體，政風處亦依法進行調查。因政風單位屬於一條鞭制度，其人事和業務皆直屬法務部廉政署，因此，調查之過程及內容，依法部長也不得干涉，更不能不准政風單位調查。

三丶政風處調查中，立法委員林思銘，對署長陳家欽違法升官案，提出質詢，並要求就此案偽造文書嫌疑進行調查，當時部長即回答，此案政風室已經在主動調查，部長不介入。

四丶在政風處調查過程中，陳家欽從未向內政部報告過其遭調查之內容。因政風處業務有其獨立性，部長不宜干涉，所以部長亦不宜向處長探尋調查內容及結果。

五丶因為政風業務屬於一條鞭，業務為法務部主管，內政部長對政風處之移送公文沒有權力去更改內容，只能依政風處之陳報，以內政部公文名義函送，若部長拒絕以內政部名義發文，政風處仍依法可逕行移送，反而變成內政部袒護，將引起不必要之爭議，因此，部長乃依政風處陳報，以內政部名義函送，由法務部丶廉政署及監察院調查。

六、警政署為治安機關，工作極為辛苦！內政部與警政署同心維護治安，立場一致，絕對沒有所謂內鬥。

七丶政風單位移送調查，部長在當天即透過院長辦公室主任向院長報告！

▲警政署長陳家欽11日舉行防疫超前佈署主管會報。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽。（圖／記者張君豪翻攝）

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