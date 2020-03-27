居家檢疫還到醫院掛號！北榮每天勸退40人　指揮中心：視同趴趴走可罰百萬

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情全球延燒，僑民、旅外國人也紛紛返台，造成居家檢疫人數大幅增加，至今仍有4萬8千人在案，不過，現傳北榮每天仍有30至40位居家檢疫或隔離者到院掛號。對此，中央流行指揮中心發言人莊人祥表示，病患可能是1、2個月前就完成預約，但北榮都已幫忙退掛，呼籲居家檢疫民眾不要出門，以免吃上10萬至100萬元罰單。

衛福次長何啟功今（27）日出席中部企業捐贈十家醫院防疫捐款記者會，提到台北榮總每天仍有30至40名居家檢疫或隔離者掛號，建議非必要到醫院看病，也要視同趴趴走開罰。

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對於何啟功言論，莊人祥表示，經了解，台北榮總的居家檢疫掛號病患，都是一兩個月前就預約了，北榮也在看診前一天，會一個個打電話請他們退掛，通常病患也會配合。當然，也有為數不多的個案跑到其他門診或急診看病，院方發現後，也引導到發燒門診，並通報衛生局，將居家檢疫者阻絕於院外。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者徐斌慎攝）

莊人祥表示，台北榮總的做法非常好，呼籲正在居家檢疫或隔離中的民眾，如果有任何看診需求，都可先打1922請專人幫忙安排，如果沒通報自己跑到醫院去，可能會吃上10萬至100萬元的罰單。

指揮官陳時中也補充，居家檢疫的外出理由，並非由受檢民眾自主認定，有就醫需求還是要聯絡衛生單位或關懷中心做專門安排。如果不是緊急醫療需求，可以等14天期滿後再到醫院看診，或者請醫院安排遠距視訊醫療。

陳時中提到，指揮中心會從居家檢疫名單中，查核有沒有相關就診記錄，有的話會跟查證1922與衛生單位通聯紀錄，如果沒有的話，就代表未經安排擅自外出，可以裁罰10萬至100萬元罰鍰。