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入境留假地址「落跑11天」！新北男拒繳10萬罰鍰又失聯　成限制出境重罰首例

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▲▼新北男違反檢疫規定，拒繳10萬罰鍰，新北執行分署祭出限制出境重罰。（圖／新北執行分署提供）

▲新北男違反檢疫規定，拒繳10萬罰鍰，新北執行分署祭出限制出境重罰。（圖／新北執行分署提供，下同

記者劉昌松、莊智勝／新北報導

新北市新莊區一名郭姓男子違反居家檢疫規定，遭裁罰10萬元並送往集中檢疫所，豈料郭男檢疫期滿後仍拒繳罰鍰，再度神隱。法務部行政執行署新北分署認為郭男「鮮有逃匿之虞」，對其祭出限制出境處分，這也是居家檢疫失聯被重罰，被移送執行後又失聯，遭到限制出境的首例。

法務部行政執行署新北分署指出，郭男居所不明，戶籍設在新莊區，2月7日自大陸入境後，本應進行為期14天的居家檢疫，但郭男卻謊報居家檢疫地址，讓新莊區公所無法掌握其行蹤，處於失聯狀態，最後透過新北市政府民政局公布其姓名協尋，才終於在2月18日於桃園尋獲郭男。

郭男為此遭衛生局裁罰10萬元罰鍰，並送往集中檢疫所檢疫，豈料郭男期滿離開檢疫所後，並未在限期內繳納10萬元罰鍰，遭衛生局依法移送新北分署強制執行，但郭男行蹤不明，家人也透露他長期處於失聯狀態，過去還曾被通報為失蹤人口，且郭男名下也無財產可供執行。

新北執行分署認為，郭男行蹤成謎，有再出境可能，顯然有逃匿之虞，為避免其成為防疫破口，因此採取強硬作為，祭出限制出境強制處分，成為首例。新北分署強調，針對違反居家檢疫規定、又惡意不繳納罰鍰的義務人，一定會展現執法決心，絕不寬貸。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▲▼新北男違反檢疫規定，拒繳10萬罰鍰，新北執行分署祭出限制出境重罰。（圖／新北執行分署提供）

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