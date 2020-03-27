全球淨土僅剩A開頭！176國淪陷、逾53萬人確診...美國疫情最嚴重

▲美國新冠肺炎確診病例超前世界。（示意圖／路透）

圖文／CTWANT

新冠肺炎才歷經3、4個月，病毒就已擴散到全球，截至台灣時間27日，已有176國淪陷、53萬1329人確診、2萬3917人死亡，其中美國更是一舉超越中國大陸和義大利，躍升為全球疫情最嚴重國家，現在全球僅剩下南極洲（Antarctica）尚未遭侵踏門戶。

綜合外電報導，美國一舉超越中國和義大利，連續3天日增萬例，總確診病例達82404例，躍居世界第一。據《ABC》報導，全球死亡病例已達23917人，美國死亡病例1178人。

全世界新冠肺炎確診案例已突破53萬人，122000人已康復。目前各大洲幾乎淪陷，只剩南極洲尚未出現病例。而台灣截至27日為止，267人確診，全球排序第67高。

另外，德國出現34000確診病例，全球排序第5高，但截至25日止僅172人死亡，死亡率0.5%，遠低於義大利的10%，也低於世界衛生組織早前研究報告的1%，專家推測，德國擁有28000張重症隔離病床，醫療水準高於歐洲平均水平。

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