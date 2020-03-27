全球美軍凍結行動60天　軍艦海上待14天才能回國

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠肺炎在美軍中散開，共有277名軍人、67名家屬、81名國防部行政人員，以及40名國防承包商確診。對此，美國國防部長艾斯培宣佈將凍結所有美軍在海外的一切行動，並為期60天。此外，五角大廈預測，在未來的3個星期內，疫情很有可能會更加嚴重。

根據CNN報導，艾斯培表示，「採取這一項措施有助於降低病毒的傳播，不止保護美國人員，還要維持全球部隊的戰備狀態」。據悉，這項為期60天的凍結行動措施，嚴重打亂9萬名美軍原本的安排，包括返國的部隊和計畫部署到海外的部隊。

▲國防提出的凍結行動管制，將不會影響與塔利班簽署的和平協議。（圖／路透）



不過還是有例外，比如計畫返美的軍艦只要在海上待至少14天，就能回國。五角大廈也補充說，為國防部人員及家屬提供醫療服務的人，還有已經開始個人旅行的，均可被豁免。

此外，當被問及是否會影響跟塔利班（Taliban）簽署和平協議內容時，艾斯培則回應，凍結行動不會影響撤軍的行動，但前提是，塔利班必須遵守協議內容。

美國與阿富汗民兵組織塔利班於2月29日達成了和平協議，美方承諾將在135天內撤美軍降到8600名，而塔利班則承諾不再讓阿富汗成為恐怖份子的庇護所。