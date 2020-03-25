警政署長陳家欽視察屏東基層防疫工作　慰勉辛勞

▲警政署長陳家欽（左一）到屏東縣警局慰問基層警察防疫辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應新冠肺炎疫情肆虐全球，全國各警察機關皆已將防疫工作列為首要任務，為激勵第一線員警士氣，警政署長陳家欽於25日親臨屏東縣政府警察局及屏東分局民和派出所，慰勉基層員警執行防疫工作辛勞及頒發加菜金，並與員警座談，傾聽基層工作問題與建議，共同努力對抗疫情危害。

▲▼警政署長防疫基層座談。

陳家欽署長在座談會中表示，第一、要保障第一線警察同仁執勤安全，已持續採購、配發護目鏡、口罩等防疫物資，而員警執行臨檢、盤查、酒測或攔檢時應注意相關程序、落實消毒，以降低受感染風險，維護自身健康。其次若有警察同仁居家檢疫或自主健康管理要特別落實。

此外，警用電腦M-police系統導入「居家檢疫、居家隔離」身分查詢功能，嚴加查察「趴趴走」對象，例如：警方在夜店等人潮群聚空間逐一查詢現場民眾身分，遏止居家檢疫者等僥倖心態出遊，截堵防疫缺口。

座談會中另有基層員警反映，指在處理居家隔離(檢疫)民眾之手機定位發生異常訊號，查證結果，對象並未離開居住處所，署長說明目前有許多基層同仁均有反映此問題，已請中央防疫單位持續改善系統穩定性，俾利落實防疫工作。

陳家欽最後指示，目前以防疫工作為主，惟治安仍應兼顧，特別是與疫情有關之犯罪態樣，警察須特別注意。並囑咐員警在執行防疫勤務時，自身安全應列為第一要務，遇有執行防疫問題，警政署定給予最大支援及協助，成為第一線員警最堅強的後盾。

►神級保濕