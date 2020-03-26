你累了嗎？宜蘭一客運經叉路口竟逆向行駛　網爆當地人也搞錯：設計有問題

▲宜蘭一北上客運在蘇澳國中叉路口，竟逆向駛入向下車道，讓網友傻眼。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一輛客運行經蘇澳往蘇澳新車站方向的叉路口時，竟大喇喇的逆向行駛，網友在《宜蘭知識＋》PO照說：「你！真的100分」，其他網友說：「司機你累了嗎」、「可能台北司機剛來，以為有公車專用道」；蘇澳警方正調查這輛客運違規情形。

李姓網友在《宜蘭知識＋》PO出一輛客運從蘇澳駛往蘇澳新車站方向時，在蘇澳國中前的十字路口逆向行駛照片，網紛紛打趣說：「司機你累了嗎」、「天兵逆向明天不用來上班了」、「可能台北司機剛來，以為有公車專用道」、「這司機你以為你在日本開車嗎？可能台北司機剛來，以為有公車專用道」。

但也有網友認為：「這路口設計的出發點可能就是要害人的，往羅東馬賽方向標示有落差，這有可能造成客車走左邊往羅東車道，大貨走中線往馬賽車道（但是走中線大部份都是會往羅東方向）卻靠左往羅東方向 把客車擠到對向去」、「除非你每天經過這條路！就連當地人都有能走錯」、「我也覺得路口設計不良，就算是在地人也會看得霧煞煞，哪能怪駕駛設計不良，我過五十次還是搞不清楚，這條不熟真的容易走錯」。

客運逆向行駛，在前方約百公尺後即可向右駛入北上車道，而蘇澳警方則是請李姓網友提供具體事證提出檢舉，將依相關規定辦理。

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