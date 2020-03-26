口罩2.0第二輪預購開跑！免排隊30秒取貨　超商領口罩4大步驟教學

▲口罩實名制2.0第二波開跑。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

口罩實名制2.0於3月12日上路、26日正式超商領取口罩，《ETtoday新聞雲》第一波口罩超商領取實測，從使用機台到領完口罩，最快僅花30秒就能完成，目前第二輪已於25日開放預購，還不清楚口罩實名制2.0流程？照著以下4大步驟就能輕鬆領口罩。

1.網路預購登錄

▲手機App登錄預購，第二期「口罩預購」功能已置於健保快易通APP主頁面上方。（圖／記者陳涵茵攝）



「口罩實名制2.0」可透過健保卡、自然人憑證登入平台或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。

第二期口罩預購，健保署簡化手機族操作程序，「口罩預購」功能已置於健保快易通APP主頁面上方，新畫面呈現eMask口罩預購，欲購買口罩者可直接點入，進入預購登錄程序。

▲手機App需門號驗證為本人。



提醒民眾，若由手機App「健保快易通」預購，需登錄進行手機驗證，此手機門號持有者須與健保卡本人一致，若不一致，請使用健保卡、自然人憑證登入平台進行預購登錄。

►詳細操作流程看這：《口罩實名制2.0來了！ 健保app「註冊懶人包」公開...簡單6步完成》

2.確定預購成功、付款繳費

▲若確定預購成功會收到繳費通知信。



登錄預購成功後，頁面會出現「請於3月XX日至3月XX日自行上網查詢預購結果及繳費資訊」公告，依照第一波預購模式，若預購成功者，會收到一封繳費通知信，公告繳費期限與匯款帳號，可使用ATM匯款或信用卡付款，若未在繳費期間內繳費將無法領取。

▲繳費金額為每人22元。

3.待簡訊通知

繳費完成後，將會收到簡訊取貨通知及序號，民眾也可以到口罩預購系統，查詢繳費及取貨資訊。

▲付款後會收到序號通知與領取期限。



4.到超商領取口罩

▲ibon機台選取防疫口罩專區。



到超商ibon機台，選取防疫口罩專區，輸入取貨序號及預購人身分證末四碼，並確認相關資料後列印取貨單，即可至櫃台領取口罩，若避開人潮較多的上下班時間、午休時間，最快全程不必30秒即可拿到口罩。

▲輸入領取序號及身份證後四碼領取貨單。



▲將取貨單交給店員領取口罩。

*第二波預購時間流程如下：



1.3月25日（三）上午8時至3月27日（五）晚上8時，使用健保卡／自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。

2.成功預購者於3月28日（六）上午8時至3月30日（一）晚上8時內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款。

3.交易成功後，3月31日（二）至4月1日（三）以簡訊發送取貨序號。

4.4月2日（四）至4月8日（三），持序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照），至指定取貨超商的Kiosk服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go）輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單至超商櫃台領取口罩。