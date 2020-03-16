▲蘇花改區間測速第1階段驗收，3/18蘇澳端至東澳端雙向封閉5小時，屆時請用路人改道行駛台9丁線。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改區間測速將上路，為第1階段驗收，3/18蘇花改蘇澳端至東澳端雙向封閉5小時，封閉期間，請用路人改道行駛台9丁線，並配合現場交管人員指揮通行。

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宜蘭縣警局表示，為辦理「2019年台9線蘇花公路山區路段改善計畫-隧道自動化科技執法設備建置採購案」第1階段驗收，定3月18日（星期三）上午8時至13時封閉「台9線蘇澳端至東澳端（104K+131~113K+420）雙向道路」，

封閉期間，蘇澳分局將派員協助周邊路段改道疏導事宜，請用路人預作相關規劃準備，改道行駛台9丁線，並配合現場交管人員指揮通行，另是日台9丁線13.8K處（約40公尺路段）全天候將實施單線雙向機動管制，道路封閉期間造成不便敬請見諒。

另請用路人，隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS），並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，收聽廣播訊息安。

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