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媽媽煮藝挑戰賽！劉書宏放電餵食搶分　Fred「狂灑魚子醬」⋯皇冠卻被牙牙搶走！

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▲▼ 全家餐一咖。

▲劉書宏來參加《全家餐一咖》我愛媽媽煮藝料理比賽，誓言拿下第一屆最佳帥主廚獎。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

最趣味的美食綜藝節目《全家餐一咖》又來啦！一開場就請到重量級全家大來賓劉書宏，一進來就給Fred一個大擁抱後問，「請問哪邊買媽媽煮藝」，FRED立馬貼心提醒他去直走右轉全家就能找到，差一點變成史上最短「全家餐一咖」錄製。這時牙牙卻默默地拿出箱子直接站上去，原來只有150公分的她怕站在兩個超過180公分的人旁邊，會瞬間變成「超矮邊緣人」，這次全家餐一咖就是要來隆重介紹連凱希都讚不絕口的媽媽味料理「媽媽煮藝」。

▼Fred跟劉書宏都有超過180公分的身高，讓一旁的牙牙瞬間變成邊緣人。

▲▼ 全家餐一咖。

話不多說，馬上進入本次主題「媽媽煮藝快問快答」美味大公開，來考驗兩個人對媽媽煮藝的了解，Fred以及劉書宏必須拿起可以一手掌握的杯裝版「媽媽煮藝」，搶答時必須舉杯並大喊「我愛媽媽煮藝」，答對最多的人可以使用正常尺寸的鍋具料理，輸家僅能用迷你鍋具下廚。首先第一題劉書宏就以超快反應力搶答，讓正在40歲只剩下一張嘴的查埔郎Fred大喊，「我跟他年紀至少有差！」；第二題「媽媽煮藝」解凍時間也由劉書宏快手答對，只需要透過一分半微波就可以享用到熱騰騰美食，但一向喜歡說冷笑話的Fred還是冷不防地說，「我這個年紀一定六分半」，讓大家傻眼，差點變成黃標影片。

緊接著第三題「全家的哪邊可以找到『媽媽煮藝』的食品」 ，毫不意外的又是劉書宏舉手回答「冷凍架」上，第四題超級送分題也不好意思一直連勝，總是得給老大哥Fred一點面子，直接放下杯子讓他搶答。這時候手嘴不協調的Fred開始裝起少女大叔的撒嬌，說「我們這種拍廣告出身的都要先把商品往前，在唸出台詞」，沒想到劉書宏直接開嗆，「我也是拍廣告出身」，接著一個帥氣的回眸柔情一說，「我愛媽媽煮藝」，讓一旁的牙牙少女心噴發，而中年男Fred馬上對鏡頭狠瞪說「剪掉這段」。

▼年過40的Fred在第一階段「媽媽煮藝快問快答」慘敗！

▲▼ 全家餐一咖。

▼只要透過一分半的微波，就可以享用到滿滿媽媽味的「媽媽煮藝」。

▲▼ 全家餐一咖。

緊接著來到第二Part，兩人要在5分鐘內用桌上媽媽煮藝推出的系列商品做出「回家必吃　必勝脫魯料理」，讓牙牙以及現場5位女性工作人員試吃，獲勝的人則能獲得首次出現的「第一屆全家餐一咖最佳帥主廚」獎項，讓兩個人無不卯足全力表現自己的廚藝。Fred選用了這次上市的新品「肉絲蛋炒飯」為主角，劉書宏則是選擇西式的「青醬雞肉義大利麵」，展開一場中西大對抗，而Fred一開始還慢吞吞的準備，直到牙牙提醒剩下四分鐘，才驚訝大喊，「我以為節目都用SET的！」。

暖男劉書宏使用了青醬雞肉義大利麵、起司香雞塊、義式香草烤蔬以及香烤三角骨作為食材，首先先加熱雞塊、蔬菜以及三角骨後，將媽媽煮藝新上市的「青醬雞肉義大利麵」放進微波爐，加熱一分半就可以拿出來當做基底舖上去，接著把上述的配料剪碎，拌入義大利麵中即完成。中年大叔Fred則拿起了「肉絲蛋炒飯」當主角，佐以香蒜排骨酥、黑胡椒毛豆以及經典鍋貼，將炒飯鋪在基底放上鍋貼，接著剪開鍋貼將排骨酥、毛豆放在上面，經過精細的擺盤完成餐廳級高檔料理的模樣。

▼比賽開始兩人還以為沒在計時，都慢慢的挑選食材。

▲▼ 翻攝自影片。

▼劉書宏以新品青醬雞肉義大利麵為主食材，做成大份量的餐點。

▲▼ 翻攝自影片。

▼中年大叔Fred則用肉絲蛋炒飯，做出一盤擺盤超精緻的料理。

▲▼ 翻攝自影片。

在正式比賽前，Fred先掏出三道用媽媽煮藝以及全家就買得到的食材搭配而成的料理，像是蕃茄肉醬義大利麵配上雞塊、春川辣炒雞排配上香酥排骨酥以及肉絲蛋炒飯加上韓式炸雞、黑胡椒毛豆以及香烤三角骨，讓一旁的劉書宏以為這是從高級餐廳來的料理，沒想到只要運用得當，便利商店食材就能搭配出高級料理，Fred則補充只要有巧思去搭配擺盤，透過微波就能快速享用，還可以端出廳堂宴客，沒想到情場高手劉書宏馬上反撩牙牙說，「是約會」，讓現場粉紅泡泡狂冒。

進入到試吃環節時，劉書宏選擇女生會喜歡的西餐料理，經過搭配讓層次更明顯豐富，但為了搶分，直接開嗆自己的料理份量超大，不像「某人」的只用一個鍋貼，放一點飯灑上毛豆，就端出來騙人，甚至現場餵食，試圖用放電搶下牙牙更多分數，讓她嬌羞不斷狂喊，「我沒有被男生餵過。」，現場開啟約會模式，電到牙牙狂冒汗。而一旁的Fred也不斷開啟黃腔，例如劉書宏要幫牙牙把食物吹涼風時就說，「要吹就朝我吹」；牙牙說食物太大口時，還不忘直接把香酥排骨咬掉，引起現場一片笑聲。

▼現場一度充滿曖昧氣氛。

▲▼ 全家餐一咖。

▲▼ 全家餐一咖。

接著輪到試吃Fred料理時畫風一轉，變成「父女用餐」台語八點檔，不孝女牙牙直接開始「哭餓」，Fred爸直說，孝順的女兒都會自己吃飯，沒想到牙牙秒接「我就不孝順」，讓爸爸超生氣直接把整盤料理塞進她嘴巴裡。接著在請工作人員試吃前，Fred還不忘加入高檔調味料「魚子醬」想要搶分，再度燃燒製作費。最後在一輪激戰下，兩個人都拿到50分戰成平手，在此宣布兩人都是第一屆最佳帥主廚，但比賽結束時卻把皇冠戴在牙牙頭上，讓現場大家哭笑不得，結束了這次「媽媽煮藝」大賽的激烈爭鬥。

▼只要透過巧思，就可以運用便利商店就買得到的食材，搭配超方便拿取的冷凍媽媽煮藝做出各種豪華料理。

全家餐一咖。

▲▼ 全家餐一咖。

▲▼ 全家餐一咖。

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關鍵字：

全家媽媽煮藝劉書宏

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