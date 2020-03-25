檢疫所滿意度「比上次低」　台商抱怨：我是來隔離，不是來戒菸的

記者嚴云岑／台北報導

第二批武漢包機台商隔離分別於今（25）日上午6時解除隔離，361名台商紛紛離開檢疫所，其中140人由親友接送、221人搭乘交通部安排的遊覽車至定點後各自返家。指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，此次集中檢疫整體滿意度94.8%，抱怨最多的除了隔音問題、電視台台數太少外，還有人寫道「我是來隔離的，不是來戒菸的」。

▲0325中央流行疫情指揮中心記者會_王必勝。（圖／記者呂佳賢攝）

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王必勝表示，第二批包機也收到數十封的感謝信，滿意度調查回收率97.5%，滿意度94.8%，比首批略低。比較具體的建議有希望配備打掃工具，另外是希望提供童書給小朋友，這些都會列入參考。

而抱怨比較多的，除了隔音不佳、電視台台數太少外，還有人抱怨，「我是來隔離，不是來戒菸的」。但王必勝笑道，抽煙問題比較嚴重，未來也不會開放，上述抱怨選項都會納入參考，把檢疫所業務做得更精進。

指揮中心指揮官陳時中24日表示，此批包機民眾中，只有2個中間有症狀，採檢也為陰性，「這團狀況看起來比第一團穩定很多」，集中檢疫14天之後，就會放行。

第二批武漢包機分別由中華航空運載169人、東方航空運載192人，於10日晚間及11日凌晨抵台，發燒或具嚴重呼吸道症狀者無法上機，下機後無人需後送，行李也統一消毒處理。

在14天隔離期間，總共有3人送醫，其中一位為尿路感染，另外2位為一對母子，8個月大的嬰兒發燒，由母親陪同入院。三人二採皆為陰性，在上週六均返回集中檢疫所。