染新冠肺炎「嗅覺、味覺改變」　莊人祥：可作為「可能風險因子」提醒

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎延燒全球，國際間陸續出現有確診個案出現嗅覺、味覺喪失症狀，台灣也有4名個案有類似症狀發生，專家推測是病毒侵犯鼻咽與喉嚨造成的傷害。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（25）日表示，文獻上確實有看到類似情況，但在國內病例仍算少數，需要進一步研究；而民眾或者醫師如果發現患者出現嗅覺、味覺改變，仍可以做為提醒，當成新冠肺炎的可能風險因子。

莊人祥表示，民眾或者醫師如果發現病患出現嗅覺、味覺改變等類似症狀，可以提醒為武漢肺炎可能風險因子，尤其現在在其它文獻有類似狀況，但此類患者目前在國內200多例當中仍算少數，還要進一步研究。

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指揮中心疫情監測組組長周志浩日前回應，過去幾天的確有累積相關病例，但是否為病毒變異？目前還沒收到類似報告，會提醒臨床醫師，尤其是耳鼻喉科醫師要再注意。

台灣感染症醫學會理事長黃立民指出，嗅覺喪失的確是現在需要注意的一大症狀，因為現在發現有些感染者不會有喉嚨痛、發燒和咳嗽等常見症狀，唯一只有「嗅覺喪失」。分析原因，主要是嗅覺和味覺都位於上呼吸道，就是鼻咽和舌頭受到感染，病毒沒有繼續往下跑，所以只有嗅覺和味覺出現異常，而這些人就不會太有喉嚨痛症狀。

黃立民也表示，目前還無法確定嗅覺、味覺喪失是否病毒突變造成，但韓國很早就出現相關病例，歐洲也陸續出現類似狀況，所以目前能確定嗅覺或味覺喪失這個現象是存在的，但應該是可逆的。