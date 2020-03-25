遛鳥俠遊走活動中心嚇壞眾人！　他辯稱：露鳥不算！去摸女生才算猥褻



▲高雄一名男子因為脫光在活動中心遊走，遭判拘役30天。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名高姓男子於108年10月，在阿蓮區一間里活動中心外，以未著外褲、內褲，公然向外裸露生殖器之方式在外遊走，嚇壞周邊民眾，不過高姓男子卻否認自己有猥褻的行為，只是褲子沒穿好，「猥褻是要去摸女生才是猥褻，我只是褲子較鬆」，但橋頭地院審結仍依公然猥褻罪，判處他拘役30日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，高姓男子在活動中心外未著外褲、內褲，還公然向外裸露生殖器，民眾勸導這裡是公共場所，而且二樓又有小朋友在此接受課後照顧，要求他把褲子穿上，但是他不理，又口氣很差的說有種就報警。但高姓男子卻矢口否認有何公然猥褻的行為，他辯稱自己只是去活動中心上廁所，有穿褲子，但沒穿好，只是褲子比較鬆，甚至辯稱「猥褻是要去摸女生才是猥褻」。

有路人證詞、員警執勤報告為證，橋頭地院認定高男在案發時行為時意識清楚，也沒有因酒醉意識不清而無法穿上褲子的可能，明顯是卸責說詞，不足採信。

橋頭地院審理認為，高男智識思慮正常，卻不顧公共場所他人感受，意圖供人觀覽而裸露下體，足以損及社會秩序，念在他家境狀況，依公然猥褻罪，處拘役30日，得易科罰金，可上訴。