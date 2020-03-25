妻求同事當離婚證人「忘了問他」　人夫神反擊復活婚姻

記者黃翊婷／綜合報導

阿健（化名）去年12月間與琪琪（化名）簽署離婚協議書，後來發現其中一名女證人為「事先簽名」，並未詢問他是否真的想要離婚，因此決定提告確認雙方婚姻關係存在。雖然琪琪認為雙方早已離婚，但嘉義地院法官找來證人詢問，陳述內容與阿健的說詞相符，最後裁定離婚不符合法定要件而無效，兩人的婚姻關係仍存在，全案仍可上訴。

▲阿健與琪琪結婚10年因故決定離婚，結局卻出現大反轉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

阿健在判決書中主張，他們是在2009年9月間登記結婚，2019年12月間簽署兩願離婚書，同時辦理離婚登記，協議書中的兩位證人分別是琪琪的同事和他的母親，後來才知道女方證人是受託事先簽名，當天也未到場親自見聞雙方是否有離婚的真意，顯然不符合法定要件，他們應該仍是夫妻關係，因此決定提告確認。

琪琪則反駁，擔任證人的同事有與她見面，但沒有見過阿健，也沒有聯絡過對方，「我上次和她碰面尚未超過5、6年」，她和阿健已經離婚，婚姻關係早就消滅，根本沒有上述問題。

而女同事出庭證稱，當時是在公司聽琪琪講到夫妻關係不好，老公沒有穩定的工作，雙方常常吵架，基於同事立場也是勸和，因為子女仍年幼，當然不希望他們離婚，「可是她說無法繼續婚姻關係，然後請求我簽字，還拿著離婚書到家裡找我簽名，我簽的時候他們夫妻雙方都還未簽字，我也沒有與她老公聯絡，事前、事後都沒有詢問男方是否有意離婚。」

嘉義地院法官認為，證人的確沒有確認夫妻雙方是否真的有要離婚的意思，這點與法律要件不符，因此可以認定兩人離婚無效，阿健請求確認婚姻關係存在，為有理由，最後裁定准許，全案仍可上訴。