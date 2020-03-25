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有機農業六星加值計畫　助南迴4鄉永續發展

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▲ 台東南迴4鄉鎮推動部落小米文化。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東南迴4鄉鎮推動部落小米文化。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

慈心有機農業發展基金會自2015年起，受國家發展委員會委託執行「推動有機農業六星加值計畫」，當時以豐南、奇美、電光及達魯瑪克等花東4部落為示範據點，並成功以本土硬質玉米串連起雜糧復育、友善農業、部落經濟、文化傳承等農業文化的發展模式。2019年更進一步在台東縣金鋒、太麻里、大武、達仁等南迴鄉鎮，以在地傳統作物「小米」作為發展作物，凝聚一群在地志同道合者，透過小米的復耕，結合品系多樣化、生態多樣化及傳統智慧文化的精神，帶動南迴4鄉產業六級化的永續發展。

慈心基金會花東辦公室主任李思明表示，在聯合國「糧食與農業植物遺傳資源全球行動計畫」中，山區生物多樣性與當地原住民利用形成的智識系統，被認為是一項全球珍貴的遺產，特別是可供人類生活應用的農業遺傳資源。台灣原住民族群傳統的生活領域，大多與山地森林有關；珍貴的資產我們應該珍惜並復興。而部落的小米文化，更是原住民在生態環境與文化多樣性的價值典範。慈心基金會希望以「倡議者」的角色，結合更多有志一同的人，朝向人與社會、自然互助共好的方向努力。

李明思指出，目前在產業轉型、進口雜糧競爭以及農業人口超高齡化的多重威脅下，日據時代文獻記錄中曾多達200種品系的台灣小米，百年來種源的消失率推估已超過75%。慈心進入台東場域後，首先透過拜訪農友、舉辦說明會與學習參訪活動，號召了一群認同綠色保育理念的農友，率先投入友善耕作小米轉作。在台東小米產業六級化的推展上，帶入「生產、生活、生態、生命」共榮發展的「四生精神」，讓「產業永續」在經濟面的討論之外，兼蓄文化與生態的並進發展。

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