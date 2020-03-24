砸百億救觀光！觀光人員「上課、領補貼」　三個月拿4.9萬元

▲交通部長林佳龍指示研擬觀光紓困2.0。（圖／記者黃國霖攝）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，據了解，交通部將連續3個月，針對旅行社每家補貼10萬元，另針對觀光從業人員每人每月補貼1萬元，人才培訓計畫也將加碼至20億元，朝以線上視訊教學方式辦理，總經費約91.5億元，預計今日陳報行政院。觀光業者除補貼外，每月上培訓課程也可領18960元，等於3月最多可補48960元。

據了解，交通部將針對每家旅行社，補貼10萬元營運負擔補貼，連續3個月共補30萬元，分公司每家每月則可補5萬元，據交通部統計，至2月底全國共3990家旅行社，分公司850家，經費初估10.6億元。

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交通部將依據各家員工人數及營運規模，分級距提高補貼，提高對大型或員工數較多之業者的支持；惟仍將設天花板，避免過度集中單一業者，排擠其他業者。

▲西門町徒步區，因為新冠肺炎影響，晚間七點人潮比以往少了近一半。（圖／記者呂佳賢攝）

旅宿業部分，包括旅館及觀光旅館、一般民宿、好客民宿，擬採一次性補貼，每家初擬補助20萬元，共3498家，經費7億元；民宿部分，一般民宿約8000家，每家補助5萬元，好客民宿約1000家，每家補助10萬元。經費初估5億元。

員工薪資補貼部分，交通部將針對旅行業、旅宿業、觀光遊樂業從業人員，每人每月1萬元，連續補貼3個月，每人可得3萬元。若觀光業者每月報名人才培訓計畫，上滿每月可得18960元補貼，等於每人連續3月可得48960元。

交通部統計，至二月底旅行業從業人數44350人、旅館及觀光旅館業89600人、觀光遊樂業6059人。初估經費旅行業13.3億元、旅宿業26.8億元、觀光遊樂業1.8億元。導遊或領隊個體戶，另由人才培訓方案擴大補貼。

▲近日來台觀光客人數減少。（圖／記者李宜秦攝）

交通部日前提出觀光業人才培訓計畫，原訂經費5億元，據了解也將加碼提高至20億元，觀光局評估，新增大型旅行社可舉辦企業專班，盡量簡便行政作業，另將朝開放線上視訊教學的方向辦理。

此外在旅行社退團補助部分，由於補助範圍從大陸擴大到全球旅遊警示三級，為減少業者及消費者手續費紛擾，交通部將投入7億元補貼手續費。至於是否針對取消出國旅遊之團客發放國旅抵用券，考量疫情仍未下降，紓困需求恐增加，另恐未宜鼓勵旅遊，因此暫未定案。