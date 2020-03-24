國3北上連環撞！　1男噴飛遭2車輾過卡車底　搶救1小時不治

記者陳以昇／新北報導

國道3號北上38公里處，24日上午10時許發生7車連環追撞事故，一對男女開著廂型車遭到後方聯結車追撞，車內男子被拋出車外，接連被小客車及貨車輾過，最後卡在貨車底下，警消趕抵將他送醫，急救1小時最後仍傷重不治，詳細事故原因待釐清。

▲國道7車連環撞。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

警方表示，48歲洪姓男子開著聯結車行駛在外側道，行經國道3號北上38公里處時，不名原因失控，先撞上35歲蘇姓男子與30歲邱姓女子共乘的銀色廂型車，造成蘇男拋出車外，此時被撞拋飛車外的蘇男被48歲莊男開著黑色小客車撞上，彈飛後再遭35歲黃男的小貨車撞上，整個人卡在車底。

洪男的聯結車撞到蘇男廂型車後，隨即衝撞左邊車道41歲連姓男子駕駛的白色小客車，再往前撞上35歲許姓男子駕駛的白色廂型貨車，在加速度影響下，聯結車接著撞擊30歲呂男駕駛的白色貨車，最後撞上莊男的黑色小客車後停下。

警消獲報抵達，將蘇男從貨車底下救出，緊急送往雙和醫院急救，經一小時後仍宣告不治，其他輕傷的駕駛則沒有大礙，詳細肇事責任待警方調查釐清；整件意外造成國道3號封閉4個線道，回堵近7公里，經過一個小時疏導後恢復交通。

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