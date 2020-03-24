批陳時中「笑話」！黃智賢：沒任何有效手段

▲黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來台灣新冠肺炎（COVID-19）案例暴增，大多是境外移入，其中又以歐美佔最大宗。對此，名嘴黃智賢怒批，陳時中嚴防大陸，縱放歐美日，所有的回溯，都證明一次次的防疫破口，來自歐美日和中東，搞到全台警察到處臨檢娛樂場所，抓居家檢疫的人，抓得盡？這不是笑話？

黃智賢24日在臉書表示，現在台灣居家檢疫的人4萬多，每日源源不絕的，仍有幾千上萬人從國外回台，回台要居家檢疫14天，但政府完全沒能力確實監管，3月19日大夢初醒，要封鎖邊境，把疫情嚴重的歐美列為警示第三級，3月18日才想到要回溯3月5日後從歐洲回台的人，「要回溯那16000個人，就表示你當時縱放了，表示當時就應該提升警示，表示你錯了」，歐洲疫情嚴重，從2月就開始，不是此時此刻才突然發生。

黃智賢指出，如果陳時中不是假裝不知道美國隱瞞疫情，早早把美國提升警戒，不會發生中研院美籍人士3月來台，正常工作，然後傳染給他的幾個學生，台灣人民相信陳時中，但陳時中用政府的威信告訴台灣人，歐美日很安全，所以來台不必檢疫，所以可以放心出去。

黃智賢認為，3月22日要回溯3月8日後從美國來台的人，所有的回溯都證明一次次的防疫破口，來自歐美日和中東，來自陳時中認為那些地方很安全，如今搞到全台警察到處臨檢娛樂場所，抓居家檢疫的人，抓得盡？這不是笑話？只能用手機看人在不在家，那手機不帶出門，怎知道在家不在家？所謂的居家檢疫，只能靠人民的良心？這是什麼樣的超前佈署？

黃智賢痛批，沒有任何有效的手段，可以100％確保，該在家足不出戶的人，會足不出戶，然後500個在武漢的無辜台灣人，依然不准回台灣，「這，就是陳時中的防疫重心，和唯一大任，不是嗎？」

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