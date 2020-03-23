金門設防疫特約旅館　返國鄉親在台居家檢疫...每天補助1200還包三餐

▲金門縣政府與台灣北部旅館合作，讓鄉親得以直接在台進行居家檢疫。（圖／記者葉小金翻攝）

記者葉小金／金門報導 ­

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，為將疫情阻絕於境外，減少跨境人口流動與降低疾病傳播風險，日前中央疫情指揮中心宣布，自3月19日零點起，不論國籍入境台灣一律居家檢疫14天。針對返國鄉親，金門縣政府與台灣北部旅館合作，讓鄉親得以直接在台進行居家檢疫，將防疫工作做到滴水不漏。

觀光處表示，日前中央疫情指揮中心宣布，自台北時間3月19日零點起，入境台灣所有人不論國籍，一律實施居家檢疫14天。中央政策對於離島醫療能量不足的金門，勢必造成很大衝擊。

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▲金門縣政府與台灣北部旅館合作，讓鄉親得以直接在台進行居家檢疫。（圖／記者葉小金翻攝）

楊鎮浯縣長特別指示縣府團隊，為阻絕疫情於境外，務必要積極尋找台灣北部防疫旅館合作，提供處所讓鄉親可在台有居家檢疫的住宿場所。

觀光處指出，目前合作之防疫特約旅館，每日房費為新台幣2,400元之住宿方案，並提供三餐，目前已有鄉親進住。為了鼓勵出國返台親鄉留台住旅館居家檢疫，縣府還祭出補助房費1200元方案，詳細方案內容核定後會儘速公布，並將追溯自3月19日生效。

▲金門縣政府與台灣北部旅館合作，讓鄉親得以直接在台進行居家檢疫。（圖／記者葉小金翻攝）

縣府也呼籲，設籍本縣之常住鄉親近期出國返台，若在台無檢疫住所，需要防疫旅館時，可於返國前先與本府「居家檢疫關懷窗口」了解防疫旅館資訊(電話：0928-781-263)。入境時填列在台居家檢疫之地址，安心完成檢疫程序。

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