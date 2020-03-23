防疫再升級！　台南市防疫計程車23日正式啟動

▲為加強台南市新冠肺炎防疫工作，台南市政府交通局23日正式啟動防疫計程車服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

者林悅／台南報導

為加強台南市新冠肺炎（COVID-19、俗稱武漢肺炎）防疫工作，台南市政府交通局23日正式啟動防疫計程車服務，將投入載送「居家隔離者」或「居家檢疫者」等特定對象，集中管控人員與車輛以降低傳染風險。

交通局長王銘德表示，黃偉哲市長十分重視公共運輸防疫工作，2月下旬即要求交通局超前部署，密切注意疫情發展並預先做好防疫計程車規劃。因全球疫情升溫，返台國人暴增，市府預期居家檢疫人數將大幅增加，因此宣布防疫計程車即日起正式上線服務。

交通局長王銘德強調，考量隔離者及檢疫者規定不得使用大眾運輸工具，但隔離期間仍可能有部份外出需要，如定期洗腎等非急重症的就醫需求，防疫計程車可提供市民必要的運輸服務，且能有效避免相關人員搭乘大眾運輸造成防疫破口。

交通局長王銘德指出，目前防疫計程車規劃以1專人、專車提供服務，並備援2名預備駕駛，視防疫需求再提高人車配備，人員均已接受台南市衛生局專業的教育訓練，且合約期間需專車專用，不得再從事其他營業載客，並要求駕駛每日落實健康管理及回報。

防疫計程車負責載送之對象，則需經過衛生局初步篩選並限制目的地，且僅限非因呼吸道症狀就醫者，載送期間乘客如有特殊狀況將隨時回報交通局與衛生局。

交通局長王銘德特別感謝在疫情艱困時期願意挺身而出的計程車駕駛，公共運輸處將給予每日每車3500元的租車費用，而駕駛如因故有接受隔離必要時，公共運輸處也將補償隔離期間的營業損失每日2100元，讓駕駛可以無後顧之憂。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，防疫計程車服務對象僅限「居家隔離」或「居家檢疫」的民眾，叫車前應事先通報衛生局（06-2880180）評估，取得允許後，衛生局將通知交通局派車；車資則比照一般計程車跳表計費。本服務目前暫訂實施2個月，後續再視疫情及民眾需求隨時檢討調整服務方式。

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