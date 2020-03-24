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蒙古國決定恢復「回鶻式蒙古文」　 2025年起與內蒙文字統一

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▲西里爾蒙古文是外蒙古獨立受蘇聯影響後，所採用的以西里爾字母作為蒙古語標記的文字。（圖／取自免費圖庫中文百科）

▲西里爾蒙古文是外蒙古獨立受蘇聯影響後，所採用的以西里爾字母作為蒙古語標記的文字。（圖／取自免費圖庫中文百科）

實習記者劉雪兒／綜合報導

蒙古國使用「西里爾蒙古文」已有70多年歷史，但近日正式宣佈通過《蒙古文字國家大綱》，決定在2025年全面恢復使用「回鶻式蒙古文」，也就是俗稱的傳統蒙古文，這也意味著內外蒙文字即將統一。此外，政府還要求新聞出版部門在那之前，都必須要使用雙文方式發佈所有的內容。

根據《新華網》報導， 蒙古國政府還要求，國家通信技術部門解決網路上使用回鶻式蒙古文的國際標準碼問題，而所有的國家公務人員都必須參加培訓，可以說是提前做好的準備。

▲回鹘式蒙古文是內蒙古自治區的官方文字，共有29個字母，其中代表元音的有5個，代表輔音的有24個，拼寫時以詞為單位連書。（圖／取自免費圖庫維基百科）

▲回鹘式蒙古文是內蒙古自治區的官方文字，共有29個字母，其中代表元音的有5個，代表輔音的有24個，拼寫時以詞為單位連書。（圖／取自免費圖庫維基百科）

據報導，中國社會科學院副秘書長郝時遠表示，「這種文字系統上的對接將為中蒙關係發展創造更多便利之處，有利於促進兩國『一帶一路』框架下的合作，且對推進中蒙俄經濟走廊建設提供語言文字相通的條件。」

回鶻式蒙古文是由成吉思汗下令創製，已有800多年的歷史，蒙古國獨立不久在蘇聯的影響下，在1946年廢除這套文字，並使用以斯拉夫字幕為基礎創制的西里爾蒙古文，且已經使用了70多年，而過程中，中國也曾經一度引用和推廣，但不久後就停止使用。

▲內蒙古街頭的店招，都是漢字與豎寫的老蒙文並列 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲內蒙古街頭的店招，都是漢字與豎寫的老蒙文並列 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

據了解，目前只有內蒙地區使用老蒙文仍然保持著近千年的傳承。現在有很多的外蒙人都不清楚自己的民族歷史，原因是蒙古族歷史都是用老蒙文寫的，雖然部分學校都有開設相關課程，但是普及程度十分有限。對此，恢復老舊文的議題一直都是歷屆時任總統的挑戰之一，一度因為資金短缺、技術有限、人才稀缺等理由導致無法實施。

值得一提的是，中國岩畫學會理事、大興安嶺岩畫研究學者崔越領在2015年時，曾在內蒙古自治區阿爾山市境內發現三處規範地書寫在岩畫上的回鶻體古代文字。崔越領表示，岩畫的年代可能是13世紀或早於13世紀，內容很有可能記錄當時發生的重大事件，由於蒙古文字專家還無法辨識出岩畫上的豎寫文字，正在尋找回鶻文字專家解讀內容。

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