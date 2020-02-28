疫情期間首位訪陸元首　蒙古送3萬隻羊：最艱難的一刻同舟共濟

▲蒙古送大陸3萬隻羊。（圖／翻攝自新華網）

實習記者施怡妏／綜合報導

蒙古總統哈勒特馬·巴特圖勒嘎（Khaltmaa Battulga）與習近平於27日下午在北京人民大會堂會面，對此次疫情表達慰問和支持。結束後，巴特圖勒嘎總統贈送中方3萬隻羊，表達蒙古國人民的心意。蒙古政府表示，兩國山水相連，是好鄰居、好朋友、好夥伴，此次的會談將進一步鞏固兩國人民之間的友好傳統。

綜合大陸報導，自疫情發生以來，蒙古政府和社會各界用各種方式來支持大陸對抗疫情，巴特圖勒嘎代表蒙古國政府和人民，專程到大陸對此次的疫情表示慰問，充份的表現出蒙古國對於兩方關係的重視，以及對大陸人民的深厚情誼。

巴特圖勒嘎表示，「雙方是全面戰略夥伴，蒙古人民對於中國人民的遭遇感同身受，希望在這最艱難的一刻，可以和中國人民同舟共濟。」蒙古在國內發起「永久鄰邦，暖心支持」的愛心捐款活動，用行動支持大陸，得到蒙古社會各界的積極響應。

會談結束後，巴特圖勒嘎總統遞交要贈送給大陸三萬隻羊的證書，一手握著習近平的手，一手共同拿著證書合影。習近平感動表示「謝謝」，臉上的笑容停不下來。多位網友用市價去計算這份「禮物」的價值，若一隻羊算1,000人民幣（約新台幣4,320元），3萬隻羊至少要價432萬元，也有人指出，這份禮物「比錢更貴重」。