玉警加強取締超速闖紅燈　議員致贈太陽能爆閃警示燈加持

▲台南市議員周奕齊等人，前往玉井警分局致贈太陽能爆閃警示燈20組，以保障民眾生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



鑑於台南玉井轄山區駕駛人夜間行車時，常因車速過快或缺乏警覺性，抑或未注意車前狀況因而發生交通事故，去年發生傷亡車禍多起，市議員周奕齊除強力爭取山區加設超速及闖紅燈照相機，以保障山區民眾安全之外，23日上午11時特前往玉井警分局致贈太陽能爆閃警示燈20組，以保障民眾生命財產安全。



市議員周奕齊表示，爆閃警示燈就像光明燈一樣，照亮您的行車路線，保護您的行車安全，期藉由拋磚引玉，請大家一起來共襄盛舉，讓我們民眾生活在玉井轄山區更有安全感。





玉井分局長楊青垂表示，民眾行經十字路口、彎道時常常搶快超速、闖紅燈，因而導致交通事故的發生，希望在「太陽能爆閃燈」的警示設施後，駕駛人能隨時注意自己的行車速度及遵守交通規則，有效降低事故的發生，讓山區境內道路行車更安全，藉以降低發生交通事故。

玉井分局長楊青垂更表示，玉井警分局將定期分析治安、交通事故發生熱點，機動彈性調整警示燈裝設地點，呼籲民眾前來山區遊玩時，駕駛人請減速慢行，注意禮讓及遵守交通規則，避免因車速過快或疏忽而發生意外事故，造成社會成本浪費，並期許全國各地行車用路人快快樂樂來山區，平平安安回到家。

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