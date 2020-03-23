神人列「台灣10群聚案」秒懂現況　2團數據嚇人！網：土耳其那兩個太猛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳凱力攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內確診病例最近大幅增加，集中境外移入個案佔總人數近八成之多，而之間的感染途徑也值得注意。一名網友統整目前台灣的群聚的10個案例，其中土耳其團和埃及團最為慘烈，引發討論。

網友在PTT「nCoV2019」列表整理，包括各個群聚案件的確診數、感染源、最新確診個案、及預計結案日。清晰且易懂的表格，受到鄉民們讚賞，「哇～這表好清楚喔」、「推~好猛」、「整理脈絡清晰」。

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▲台灣群聚案。（圖／原po授權引用）

而土耳其團和埃及團也成亮點，不少人驚呼「被土耳其跟埃及害慘」、「我記得土耳其團僅存2人沒錯~有驗過...陰」、「土耳其剩下2個太強了吧，希望之後也沒事」、「土耳其團倖存的，不知道有沒有什麼過人之處XD」、「土耳其團幾乎是全滅...超毒的」。

談到「土耳其團群聚」，目前共14人確診，包括13名團員、及1名同班機接觸者。由於該旅遊團總計15人，經計算確診率高達87%，就有醫師藉此呼籲，「千萬不要再出國了！」

另外，「埃及團群聚」也備受關注，目前除了有7名團員感染，還有一名案71的個案接觸者（案92），今天更爆出，該團有環署員工確診。

對此，環署長張子敬指出，該個案確實是署裡面的基層員工，3月4日至3月12日參加埃及團，12日回來後有進辦公室上班，15日埃及團有人確診後，員工也被通知要隔離，上班天數只有13日一天。16日馬上調查較接近該員工的的有4位，都有居家隔離。

▼個案關係圖。（圖／曾梓倩製）