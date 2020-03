克羅埃西亞規模5地震已1死！　首都屋毀「瓦礫砸垮車」滿地殘骸

▲市中心街道滿是瓦礫殘骸。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

克羅埃西亞22日清晨接連發生規模5.3、5.0地震,深度都只有10公里,震感相當強烈,現已傳出多棟房屋倒塌等災情,一名15歲少年死亡,多人受傷。

美聯社報導,第一起地震發生在當地清晨6時24分,震央位在首都薩格勒布(Zagreb)北部地區,到了當地上午7時1分,第二起規模5.0地震再度來襲。令人關注的是,2場地震深度都只有10公里,這讓薩格勒布許多建築物被震出裂縫,牆壁、屋頂遭到重創,市中心街道滿是瓦礫殘骸,且多輛汽車被砸毀,煙囪也被震垮。

Zagreb hit by 5.3 magnitude earthquake ~30 minutes ago just as full lockdown started. Now everyone’s outside grouped in front of their buildings. This won’t help. pic.twitter.com/QPzAIqUSkM