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陸「本地0新增」破功！廣州出現首例「境外輸入關聯病例」

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲新冠肺炎全球蔓延，大陸機場近期出現「返國潮」。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩，已連續多日未出現本地新增病例，但廣州市22日新增的3例確診病例中，卻出現了1例本地病例，這名本地病例為54歲男性，與曾在土耳其出差近2個月的34歲女性境外輸入病例為密切接觸者，被認定為大陸首例「境外輸入關聯本地病例」。

新冠肺炎確診病例，其中一例為34歲女性，曾在土耳其伊斯坦堡出差近2個月，另一例為54歲男性，與土耳其出差女子為密切接觸者，被認定為大陸首例「境外輸入關聯本地病例」。

據廣州官方的通報內容，34歲的林女居住在荔灣區海龍街，從事服裝進出口批發工作，她在1月22日前往土耳其伊斯坦堡出差，直到3月9日才搭機返回廣州，入境時體溫正常，依據當時的境管規定，不屬於重點排查與社區健康服務管理對象，因此直接從機場搭乘朋友的車返家，回到廣州期間，大部分時間都在家，偶爾在家附近活動，全程佩戴口罩。

▲▼土耳其數名工作人員穿著全套防護衣，在首都伊斯坦堡進行全市大消毒。（圖／路透）

通報指出，54歲的金男與林女為密切接觸者，居住在越秀區東山街，3月17日自覺肌肉痠痛、乏力、無發熱，一直在家休息，3月20日下午，前往醫院就診被留觀，體溫37.5度，胸部CT顯示雙肺散在炎症，核酸檢測呈現陽性，當晚轉運至廣州市第八人民醫院隔離，並經專家會診，診斷為新冠肺炎確診病例。

通報提到，金男確診後，疾控部門隨即進行流行病學調查，對曾在土耳其出差的林女採樣檢測，結果也呈現陽性，同樣轉送至廣州市第八人民醫院隔離觀察，CT檢查顯示雙肺少許炎症，經專家會診，診斷為新冠肺炎確診病例。

這起病例也被認為是大陸首次「境外輸入關聯本地病例」，目前已有密切接觸者20人按規定進行集中隔離醫學觀察。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

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