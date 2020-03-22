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人民已認清真面目！　湖北政協葉青：官僚主義和病毒一樣致命

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▲▼ 葉青 。（圖／翻攝自微博）

▲葉青 。（圖／翻攝自微博）

文／中央社記者沈朋達上海21日電

湖北省統計局副局長葉青近日接受陸媒專訪時表示，兩個月的抗疫，讓武漢人民認清了官僚主義的真面目，也讓黨政幹部不敢再為 官僚主義辯護，「比上黨校還有效」。自1月23日算起，武漢已「封城」將近兩個月。期 間，許多人透過作家方方的日記，一窺中國官媒鏡頭外 的武漢真實生活。除了方方，身兼湖北省政協常委的葉青，也堅持撰寫自己的封城日記。

葉青近日接受陸媒「財新」專訪時指出，自己去年 12月底就看到在網上流傳的武漢市衛生健康委員會內部通知，指發現了不明肺炎；但官方當時的說法是「可防可控，人不傳人」，因此自己並不在意。

作為湖北省政協常委，葉青也參加了1月11日至15 日的湖北省「兩會」（人民代表大會和政治協商會議） 。他說，由於會議有事先確定的主題，且當時覺得疫情 「不值得一提」，因此政協並沒有相關討論。

不過，武漢之外的輿論並不這麼看。由於香港已在 1月4日對疫情作出預警，葉青說，政協閉幕時，有一位 擔任政協委員的香港商人戴著N95口罩，只在攝影機拍 攝時才摘下。當時周圍的人都笑他大驚小怪，現在看來 卻是有先見之明。

▲▼ 葉青 。（圖／翻攝自微博）

對於武漢封城，葉青表示贊同，但認為封得太晚， 「如果早封5天，會少死很多人」。 他也認為，封城時沒同步封閉小區（社區）和超市 ，大量的人員流動，可能導致交叉感染。同時，他主張建火神山、雷神山醫院的同時，就應該建方艙醫院，才 能做到「早發現，早隔離，早收治」。

葉青在自己第50天的封城日記裡寫到，「新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）和官僚主義一起反， 才是正確選擇」。他說，人民充分看清官僚主義也是病毒，和新冠病毒一樣會殺死人，「經過兩個月抗疫，武漢人民認清病毒的真面目，也認清了官僚主義的真面目 ，市民對官僚主義、形式主義恨之入骨」。

他以訓誡8名吹哨者、黃姓受刑人從武漢跑回北京 事件為例，指早期出現問題，相關部門還振振有詞辯解 ，但民眾不滿意，激起輿論；新的長官上台後，出問題 就查、立刻道歉更正。

葉青說，老百姓把官僚主義逼到死角，對黨政幹部 也是很大的教訓，沒有人敢再為官僚主義辯護，「比上 黨校更有效」。 作為現職官員，上級也曾關切葉青寫的日記。他說 ，自己在日記寫到武漢應該早封城5天，單位的長官就 要求他按照省裡的統一口徑要求，不要隨便寫東西。

但葉青說，自己是民主黨派「中國民主促進會」成 員，雖然80%是政府官員，但保留20%的個人自由，「你 們不願意說的話，由我這個民主黨派來說」，表示自己 寧願不當官，也要把日記寫下去，因為這是給歷史的交 代。（編輯：繆宗翰）

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