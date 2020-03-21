韓國瑜遭酸「苦民所苦睡到中午」　 韓粉幹譙「無腦生物」判拘役15天

▲高雄正興里里長沈秀玲大嗆韓國瑜，登上新聞版面。（圖／記者洪靖宜攝）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前因被媒體直擊，只要上午沒有公開行程，通常都是中午之後才出門，遭外界酸是「苦民所苦，睡到中午」，就連高雄正興里長沈秀玲與韓同台領獎時，也當場拉開外套大嗆韓。有韓粉見到此新聞心生不滿，忍不住在網路上回嗆黑韓人士「無腦低等生物」，怎料卻遭提告，被判處拘役15日，得易科罰金1萬5千元。可上訴。

總統大選前韓國瑜遭媒體直擊，上班日只要沒公開行程，就會在中午後才出門，此舉被大肆報導後，他慘被冠上「苦民所苦，睡到中午」的黑名。就連日前資深里長表揚大會活動上，與韓隔空對嗆多次的正興里長沈秀玲也大膽於跟韓同台時，直接拉開外套拉鍊，秀出貼在自己胸前「苦民所苦、睡到中午」的紙張，讓韓國瑜當場尷尬不已。

▲韓國瑜出席資深里長表揚大會時，正興里里長沈秀玲大膽直接於台上抗議。（圖／記者洪正達攝）

有一謝姓民眾在網上看到此新聞後，隨意於底下留言，「苦民所苦，睡到中午，太經典了」。田姓韓粉見狀非常生氣，直接標記謝女臉書帳號回嗆，「你腦袋被門夾住了是嗎？無腦低等生物！」謝女認為自己莫名挨罵、名譽遭受損，將畫面截圖後，便直接至警局報案。

法院審理時田男坦承犯行，並表示自己修養不足，願意向謝女道歉。法官認為，田男僅因2人政治理不同就開嗆，還以嘲弄、譏諷之文字上網留言辱罵告謝女，行為實在有爭議，審結判田男拘役15日，得易科罰金1萬5千元。全案仍可上訴。

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