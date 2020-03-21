隔離酒店與「病菌共生」 女留學生：床單有血漬、根本是住廢棄樓

▲西安隔離檢疫酒店床單有血跡，衛生非常骯髒。（圖／翻攝 今日頭條）

記者任以芳／綜合報導

大陸各省嚴格要求，所有入境人員集中隔離14 天。一名女留學生在西安的四星酒店隔離，14天房費繳交5880元（單位:人民幣，同下），女留學生抱怨飯店，「髒到無法忍受，甚至有血跡，簡直就是一棟廢棄樓。」

根據今日報導指出，這名女留學生回到陝西西安，在當地的一家四星級酒店進行隔離。一次支付14天的房費，共計5880元，相當於每天420元，換算台幣1700多元。結果，女留學生入住後驚呆了！入住的是一棟老樓，沒有前臺。進入房間，內部衛生非常骯髒，擺設簡陋，浴缸和淋浴設施、洗手的地方都很髒，甚至沒有熱水，只能洗冷水澡。

▲西安隔離酒店床單有血跡。（圖／翻攝 今日頭條）

女留學生想上網沒有WiFi，電視不能看，四個插座只有一個能用。讓人最無法接受，「床單上有血漬，通知酒店之後，更換的床單還是不乾淨。」女留學生氣的在社群平台抱怨，「隔離酒店的環境，就是一個廢棄的樓！」

當地疫情防控部門得知消息後，工作人員立刻通知更換酒店。自從大陸宣布隔離集中管理的政策，不少人發現價格與設施嚴重不匹配，指定酒店設施和服務非常不衛生，反而失去隔離意義。