「我兒是妥瑞氏症」國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道：我們是受害者

▲李姓男學生看見劉姓好友掏出美工刀後持續挑釁。（圖／記者張弘昌翻攝）

記者鄒鎮宇、葉國吏／綜合報導

南投水里鄉一名劉姓國中生與李姓同學買飲料時，不滿對方嘲笑他的綽號，進而掏出美工刀攻擊，導致李頸部受傷身亡。警方獲報後，立刻將劉姓國中生帶回警局偵訊釐清案情。對此李姓國中生的爸爸在臉書發文：「我兒是妥瑞氏症」。

劉姓男國中生常跟隔壁班的李姓男同學一起放學，兩人都會到街上買飲料及聊天，再各自回家；沒想到，劉男20日下午買飲料時，遭李男以譏笑方式叫他的綽號，氣得拿出書包內的美工刀示威。「拿刀很囂張？」李男看見劉男掏出刀子逼近後，直接開口嗆聲，但下一秒卻被劉丟出的刀子刺中左頸的頸動脈，他也因此不支倒地，失血過多身亡。

▲李姓國中生父親發文。（圖／記者葉國吏翻攝）

意外發生後，李姓國中生的爸爸在臉書社團發文：「我是今天水里鄉李姓國中生新聞的爸爸，我兒子從小就有妥瑞氏症，上學時大家都會以異樣的眼光看他嘲笑他，比較過分的也會以言語譏笑，今天我們是受害者，但是每一則新聞都是說成我兒子去挑釁別人！他和劉姓少年也並不是好朋友，也並沒有每天一起放學上街買飲料。」

李姓國中生父親表示；「為何會報導校方表示他們非常要好？媒體為何沒有求證就如此顛倒是非？今天我兒子是受害者卻反被報導成如此，連我家庭狀況也是扭曲報導！請大家幫忙分享,還我兒子一個清白。」