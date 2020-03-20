AIT前處長司徒文呼籲川普應速簽「台北法案」　 盼台灣人為自己而驕傲

▲ 影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎在全球肆虐，台灣外交部與美國在台協會（AIT）同步公開「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，台美雙方將強化諮商與合作機制，合作進行相關抗疫措施，也象徵台美關係更加密切。前AIT處長、現任陽明大學副校長司徒文（William Stanton）20日接受寶島聯播網主持人簡余晏訪問時表示，很高興看到台美關係出現這麼大的改變，也強調日前美國國會無異議通過的「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱台北法案），改變美國在過去柯林頓執政時期過於親中的外交政策，並協助台灣增加國際組織的參與度，希望美國總統川普可以盡快簽署法案。

司徒文認為，當年簽署的「台灣關係法」中，欠缺照顧台灣在國際組織的參與，而「台北法案」可以讓台灣更加走向國際，也認為台灣在民主法治上已經有很好的基礎，很值得台灣人驕傲，他更進一步批評伊索比亞籍的世界衛生組織(WHO)主席譚德塞。

司徒文認為，聯合國的貪腐情況嚴重，尤其是經濟落後的國家，因此發言都較為親中，但台灣不管是當年的SARS或是幾年前MERS的防疫表現，都可證明台灣在公衛領域上處在國際領先地位，這也相當值得台灣為自己驕傲，認為台灣要多提升自己在國際上的宣傳力道，加強能見度。

▲前美國在台協會處長司徒文（William Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）

司徒文1978年進入美國國務院服務，曾派駐中國、巴基斯坦、黎巴嫩、澳洲、韓等大使館，也擔任過國務院埃及暨北非事務處長和聯合國政治事務辦公室主任等職務。

提到定居台灣的生活，司徒文說，他是在2009至2012年擔任AIT處長，任內協助台灣獲加入免美簽計畫候選國、美國對台軍售創新高，以及促成美國資深官員來訪等，卸任後原本可以回到美國當教授，會選擇留在台灣，是因為台灣人友善、好客又認真，更是現代化的奇蹟。

現任陽明大學副校長的司徒文說，過去外交官的身份讓他必需小心謹慎，因為他的發言是代表美國政府，退休後他就可以自由的幫台灣說話，支持台灣人。他更大力稱讚台灣不只是世界第九大貿易國，在奈米科技也居世界領導地位，重視民主也相當尊重人權法治，在全球很難找到這樣的地方。司徒文在訪談當中不斷強調，希望台灣人能為自己感到驕傲。

豐富的國際外交經驗，讓司徒文在離開AIT退休後，獲台灣大學聘任為客座教授，但現任台大校長管中閔上任後，校方僅以一封電子郵件就解除司徒文的職務，引起學生和部分教員的不滿，認為過程太過粗暴，也質疑是台大校方高層態度親中。

司徒文過去曾多次撰文批評中共，才會被「電郵釋教職」。司徒文被問到這個問題時，表示台大官方說法是校方要決定「全球化」的方向，因此不需要他，但解職過程不像一流學校的做法，因此也不排除是有其他原因介入。

對於現在的年輕學子，司徒文建議年輕人要趁著年輕、多多體驗世界、享受生活，並且多生孩子，他說台灣很好，但台灣人普遍不敢幫自己發聲，應該要更為自己感到驕傲。