　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT前處長司徒文呼籲川普應速簽「台北法案」　 盼台灣人為自己而驕傲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲ 影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎在全球肆虐，台灣外交部與美國在台協會（AIT）同步公開「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，台美雙方將強化諮商與合作機制，合作進行相關抗疫措施，也象徵台美關係更加密切。前AIT處長、現任陽明大學副校長司徒文（William Stanton）20日接受寶島聯播網主持人簡余晏訪問時表示，很高興看到台美關係出現這麼大的改變，也強調日前美國國會無異議通過的「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱台北法案），改變美國在過去柯林頓執政時期過於親中的外交政策，並協助台灣增加國際組織的參與度，希望美國總統川普可以盡快簽署法案。

司徒文認為，當年簽署的「台灣關係法」中，欠缺照顧台灣在國際組織的參與，而「台北法案」可以讓台灣更加走向國際，也認為台灣在民主法治上已經有很好的基礎，很值得台灣人驕傲，他更進一步批評伊索比亞籍的世界衛生組織(WHO)主席譚德塞。

司徒文認為，聯合國的貪腐情況嚴重，尤其是經濟落後的國家，因此發言都較為親中，但台灣不管是當年的SARS或是幾年前MERS的防疫表現，都可證明台灣在公衛領域上處在國際領先地位，這也相當值得台灣為自己驕傲，認為台灣要多提升自己在國際上的宣傳力道，加強能見度。

▲▼ 前美國在台協會處長司徒文（William Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美國在台協會處長司徒文（William Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）

司徒文1978年進入美國國務院服務，曾派駐中國、巴基斯坦、黎巴嫩、澳洲、韓等大使館，也擔任過國務院埃及暨北非事務處長和聯合國政治事務辦公室主任等職務。

提到定居台灣的生活，司徒文說，他是在2009至2012年擔任AIT處長，任內協助台灣獲加入免美簽計畫候選國、美國對台軍售創新高，以及促成美國資深官員來訪等，卸任後原本可以回到美國當教授，會選擇留在台灣，是因為台灣人友善、好客又認真，更是現代化的奇蹟。

現任陽明大學副校長的司徒文說，過去外交官的身份讓他必需小心謹慎，因為他的發言是代表美國政府，退休後他就可以自由的幫台灣說話，支持台灣人。他更大力稱讚台灣不只是世界第九大貿易國，在奈米科技也居世界領導地位，重視民主也相當尊重人權法治，在全球很難找到這樣的地方。司徒文在訪談當中不斷強調，希望台灣人能為自己感到驕傲。

豐富的國際外交經驗，讓司徒文在離開AIT退休後，獲台灣大學聘任為客座教授，但現任台大校長管中閔上任後，校方僅以一封電子郵件就解除司徒文的職務，引起學生和部分教員的不滿，認為過程太過粗暴，也質疑是台大校方高層態度親中。

司徒文過去曾多次撰文批評中共，才會被「電郵釋教職」。司徒文被問到這個問題時，表示台大官方說法是校方要決定「全球化」的方向，因此不需要他，但解職過程不像一流學校的做法，因此也不排除是有其他原因介入。

對於現在的年輕學子，司徒文建議年輕人要趁著年輕、多多體驗世界、享受生活，並且多生孩子，他說台灣很好，但台灣人普遍不敢幫自己發聲，應該要更為自己感到驕傲。

ET快訊
高三生課上到一半...導師衝進來叫他「居家檢疫！」　全班嚇傻
快訊／印尼雅加達宣布進入「緊急狀態」　為期2周暫停娛樂活動
從義大利返家！她4班機「全程28小時」不吃喝　下機一驗結果出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不斷更新／美國國務院出現首例確診　G7峰會改成視訊會議

馬德里估80％人染疫！西班牙下令關閉全國旅館、優先支援療養機構

「家族聚餐」驚爆群聚感染！7人確診一週3死3搶救...20多親友隔離

病患暴增缺床位！川普提議：改郵輪為海上醫院　專收新冠病患

黃智賢轟「你好不好意思」　批陳時中發動輿論霸凌出國玩的人

新北市居家隔離者55案違規　衛生局開罰總計330萬5千

民眾瘋搶購　陳其邁：盡量買貨很多！卯死啊！

境外移入暴增、搶購潮　黃智賢：一直順時中的結果

巴拿馬禁國際線航班進入　外交部呼籲：國人避免前往

洪申翰立院總質詢初登板　聚焦台灣氣候變遷政策

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

黃智賢轟「你好不好意思」　批陳時中發動輿論霸凌出國玩的人

新北市居家隔離者55案違規　衛生局開罰總計330萬5千

民眾瘋搶購　陳其邁：盡量買貨很多！卯死啊！

境外移入暴增、搶購潮　黃智賢：一直順時中的結果

巴拿馬禁國際線航班進入　外交部呼籲：國人避免前往

洪申翰立院總質詢初登板　聚焦台灣氣候變遷政策

AIT前處長司徒文呼籲川普應速簽「台北法案」　 盼台灣人為自己而驕傲

台人搭機抵越南遭集中隔離　外交部回應了！

蘇貞昌：只有自己做好一切準備　才不會讓人輕啟犯台之心

北上推銷台南農產　黃偉哲發豪語拚1個月賣破百萬

毒蛇也能毒自己！　受到威脅時會「體內注射毒素」自我了斷

南下殺至苗栗灑冥紙！癡情女遭開3槍刑殺　父悲働：不判死刑我一定幹掉他

一抹好運降臨！Dior幸運星唇膏，超美#563只有這裡買的到

新婚點蠟燭…袁艾菲羞曝「做人進度」！放閃老公貼心洗碗

聊不到幾天...被已讀！　交友軟體「6地雷」＝秒出局...男生沒想法最慘

膝關節／《刺激1995》逆勢創票房　「經典片」成疫情救世之作！

1日爆增27例！高中以下師生禁出國　陳時中：「現在還敢出國　回來被罵就沒話說」　

黃智賢轟「你好不好意思」　批陳時中發動輿論霸凌出國玩的人

北美醫院缺物資！　《良醫墨非》3美劇出手「捐戲中口罩+防護衣」解救危機

產業轉型勢在必行　貿協、台灣微軟與AIT聯手打造台中AI加油站　

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

兒子設計罷韓T恤　陳時中回應了

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

台南公務員爽飛土耳其：出國是我的權益

外交部：21日凌晨起全球各國旅遊警示燈號調升「紅色」

鋼鐵部長累了！陳時中「摀臉閉目」照曝光

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

ET民調／72％民眾擔心染新冠肺炎

蘇貞昌曝光「糧食、衛生紙」存量：非常足夠！盡量買貨很多！

新冠肺炎疫情多久才會得到控制？最新民調出爐！

台人搭機抵越南遭集中隔離　外交部回應了！

72滯留祕魯台人包機抵美　60人續留：繼續旅遊！

陳建仁揭這些國家都來問台灣防疫

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

更多熱門

相關新聞

台灣殖利率優於日港韓！　證交所：投資回歸理性及長期布局

台灣殖利率優於日港韓！　證交所：投資回歸理性及長期布局

近期國際金融情勢受新冠肺炎影響，造成證券市場出現巨幅波動，上市公司109年2月累計營收也因中國各地停工影響而較去年同期衰退7.76％。證交所指出，我國上市公司基本面佳，獲利能力及流動性穩健，且目前中國大陸復工情況持續好轉，證交所鼓勵上市公司舉辦法人說明會，對投資人說明營運狀況，以增進資訊透明度及提升投資信心。

里約奧運羽球金牌表態盼東奧延遲

里約奧運羽球金牌表態盼東奧延遲

菸商老董中鏢！萬寶路Marlboro執行長確診

菸商老董中鏢！萬寶路Marlboro執行長確診

台積電淪外資提款機

台積電淪外資提款機

雄獅主管砍薪自救　董座王文傑喊話：疫情終將過去，品牌無價！

雄獅主管砍薪自救　董座王文傑喊話：疫情終將過去，品牌無價！

關鍵字：

司徒文AIT台北法案美國川普新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

新冠肺炎確診27例「創單日新高」

南部大學生確診！剛從法國返台

快訊／國內新冠肺炎新增一死！

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

全台14縣市淪陷！雙北55例衝破半

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

蘋果宣布限購令！　iPhone、iPad Pro每款限購2支

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面