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用行動挺醫護！必勝客送萬個免費比薩　加碼28天訂餐免外送費

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▲▼必勝客推「你防疫，我挺你」專案免費送比薩。（圖／必勝客提供）

▲必勝客擴大「你防疫，我挺你」免費送比薩專案。（圖／必勝客提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，全台累積確診案例已有135件、2人死亡。為感謝第一線醫護人員，人氣連鎖比薩品牌「必勝客（Pizza Hut）」宣布，即日起針對全台115家指定醫療院所擴大「你防疫，我挺你」專案，總計免費送出萬個個人比薩，每間醫院提供50至100個不等，同時於3月24日至4月20日推出醫護外送免運費服務，以行動力挺醫護人員。

▲▼必勝客推「你防疫，我挺你」專案免費送比薩。（圖／必勝客提供）

▲3月24日至4月20日醫護人員訂必勝客免外送費。

必勝客在3月推出「你防疫，我挺你」專案，並於台大醫院每周一免費發送MY HOT BOX比薩個人餐相挺醫護，因獲得廣大迴響決定擴大至全台115家指定醫療院所，申請專案從即日至3月29日，各院代表可經指定管道向必勝客申請服務，並依規模而定，每間醫院提供50個到100個不等，配送時間在3月23日或3月30日擇一，取餐時須出示相關醫護人員證件方就可領取。

另同步推出的醫護外送免運服務，從3月24日至4月20日止只要於必勝客官網或門市電話訂購，並備註說明參加「你防疫，我挺你」活動，必勝客將以送餐地址判定是否符合指定醫療院所，提醒於戶外碰面取餐時，須出示相關醫護人員證件方就可享優惠。

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