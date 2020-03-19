北部高中2確診全校停課　檢疫隔離學生二階甄試部分科系免試

▲教育部長潘文忠。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情在高中校園出現確診，因此部分學生將進行檢疫、停課，進而影響到大學第二階段入學程序。教育部今（19日）表示，如果受到隔離檢疫的學生參加一般科系入學免面試筆試，依照學測成績和書審增額錄取，若是熱門科系則由專車接送至特殊試場進行面試和筆試。

教育部長潘文忠指出，因應疫情與高三學生第二階段大學甄選相關事務，招聯會於3月5日已公布應變機制，高三考生如因確診/居家隔離/檢疫，致無法參加個人申請第二階段甄試，應變方式如下；而配合學校停課的健康考生、自主健康管理考生，仍依簡章既定規定辦理：

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1.報考一般校系：甄試項目改以學測＋書審進行，取消面試筆試實作，其占分均攤到學測、書審。另因這類考生與其他考生的評比方式不同，若這類考生達錄取標準，將以外加名額錄取。

2.報考醫牙校系：仍依簡章既定規定辦理，不取消面試筆試實作，以內含名額錄取，並依下列方式辦理：

(1)居家隔離/檢疫考生最遲應於甄試前一日向校系申請將外出應試，並經地方衛政機關同意。

(2)考生須自費搭乘防疫車隊或私人親友車輛至試場，由學校接手安排應試。

(3)學校須安排符合防疫規格之「隔離試場」，提供個案考生進行面試筆試實作；學校亦得安排隔離宿舍，協助其提前到達準備。