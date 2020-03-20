半夜長髮女子蹲路旁　巡邏警經過嚇到！以為遇到「歹密仔」

▲一名長髮女子凌晨跟男友吵架，負氣離家走了近2公里結果迷路，就蹲在路旁由於該路段偏僻昏暗，讓駕車經過的員警嚇了一跳，誤以為遇到「靈異現象」。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄燕巢區日前一名21歲劉姓女子凌晨跟男友吵架，竟負氣離家走了近2公里結果迷路了，該路段偏僻，沒什麼住家不知怎麼辦的劉女只好蹲在路旁跟男友求救，由於該路段昏暗，讓駕車經過的員警嚇了一跳，誤以為看到「歹密仔」，下車查看才發現是一名長髮女子，因擔心劉女安危，員警待到她男友來接她才放心離去。

岡山分局深水派出所表示，員警日前凌晨巡邏經過燕巢區迪化路時，因該路段昏暗，竟然發現有個人影就蹲在路旁，讓駕駛巡邏車的員警嚇了一大跳，以為看到不該看到的東西，下車一看才發現原來是一名長髮女子。

劉女告訴警方她與男友起口角吵架後就負氣離家，走了近2公里因為不熟路況而迷路來到荒郊野外，不知如何是好，最後只好用line定位發送位置，請男友前來接她。

▲一名長髮女子凌晨跟男友吵架，負氣離家出走結果迷路，不知如何是好，最後只好用line定位發送位置，請男友來接她。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方為確保劉姓女子人身安全，便留下來陪她一起等候，約十分鐘後就看她男友騎機車抵達。員警提醒劉女，因燕巢深水地區多丘陵地，近日才發生夜間龜殼花出沒咬傷附近居民，勸導如果非必要就儘量不要深夜獨自外出、前往人煙稀少的郊區，以保障自己安全。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

