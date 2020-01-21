「幽靈包裹」詐騙！亂槍打鳥一幅春聯要價888元　岡山警成功攔截

▲鍾姓女子同事代收包裹付了888元，打開一看竟是一幅春聯，驚覺遇到詐騙報案，警方獲報找到該名宅配人員，向他告知情況後，成功取回鍾女險遭詐騙之金錢。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄岡山區一名鍾姓女子日前她的同事幫她代收包裹付了888元，打開一看竟是一幅春聯，由於鍾女未訂購任何宅配物品，驚覺可能是詐騙立即報案，警方獲報攔截宅配人員成功取回詐騙金額，鍾女對警方積極協助表示感謝。

警方表示，岡山分局前峰所巡佐黃富志、警員石宗立於日前巡邏勤務時，接獲轄內一位鍾姓女子報案，指稱她沒有訂購任何宅配物品，同事在不知情況下代為簽收一件貨到付款金額台幣888元的宅配貨品，鍾女拆開一看發現竟是一幅春聯，驚覺遇到詐騙，便立即報警處理。

員警獲報後，依描述宅配人員之穿著特徵，騎乘後座有貨物箱之機車，警方立即在轄區內巡邏找尋，最後再通校路上成功找到該名宅配人員，向他告知情況後，成功取回鍾女險遭詐騙之金錢。對於員警積極尋找宅配人員且順利拿回險遭詐騙之金錢而，表示非常感激。

▲鍾姓女子同事代收包裹付了888元，打開一看竟是一幅春聯，驚覺遇到詐騙報案，警方獲報找到該名宅配人員，向他告知情況後，成功取回鍾女險遭詐騙之金錢。（圖／記者翁進忠翻攝）

岡山分局提醒，詐騙集團收集民眾個資後，經由貨運業者、物流人員以「貨到付款」方式隨機寄送騙取不知情民眾付款，若要幫親友代收包裹，務必先跟當事人確認有無購物，若沒有就拒收；萬一已取貨付款，可撥打寄件人電話，告知廠商未購買商品卻收到包裹，並申請退款退貨，以確保自身權益。

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