子宮肌瘤藥「恩惜膜」有傷肝疑慮　食藥署：全面停藥

▲子宮肌瘤藥物「恩惜膜」疑傷肝。（圖／示意照）

記者陳涵茵／台北報導

子宮肌瘤藥物「恩惜膜」（Esmya）傳出引發肝損傷疑慮，食藥署表示已接獲廠商自行通報，將自主審查恩惜膜治療子宮肌瘤的風險效益與相關評估，在此期間將全面暫停使用，未來至少待一至兩年評估期才能上市。

恩惜膜5毫克錠劑，英文品名Esmya 5mg tablets，劑型110錠劑，包裝2至1000粒鋁箔盒裝，使用於患有中等至嚴重程度子宮纖維瘤症狀的生育年齡成年女性， 作為手術前治療之用。食藥署簡任技正黃琴喨表示，恩惜膜這產品在107年就有提醒評估長期使用恐有肝損傷疑慮，要求製藥廠商須在外包裝及仿單加註警語，肝硬化及肝功能不好者請小心服用。

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▲恩惜膜 。（圖／翻攝自食藥署網站）

食藥署簡任技正黃琴喨透露，過去有歐洲傳出案例使用恩惜膜後出現肝損傷症狀，甚至需要肝臟移植，歐洲藥品管理局也註明使用恩惜膜期間要先測試肝功能，而國內則尚未傳出案例。據了解，此藥品目前共有兩張許可證，一張為原廠輸入，另一張為台灣製造許可證，台灣許可證目前尚未有產品問世。

恩惜膜為子宮肌瘤手術前醫療用藥，得需醫生評估後使用，黃琴喨表示：「恩惜膜為自費藥品，四年來僅使用90萬顆，數量並不大，也因為自費藥品，使用人數上則較難掌握。」食藥署也提醒民眾，上市藥品皆有做安全監控與風險控管，使用藥品上若出現任何問題，需立即回診向醫生反應。