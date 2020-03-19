超前部署全國唯一　基隆市班級演練線上教學達100%

▲ 全國唯一！基隆市班級演練線上教學達100%。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市各級學校，為因應疫情尚未消褪可能會有需停課補課狀況，從3月18日至4月1日，教育處派員全數訪視三年級以上各班級，實際查訪教師進行線上教學的實況，並了解需協助解決之困難。

基隆市政府慮及新冠肺炎疫情尚未趨緩，除對防疫物資補充與相關衛教滴水不漏、線上學習載具與網路的設備到位外，也持續帶領教師精進線上教學能力；教育處規劃辦理三梯次種子教師培訓，並責成種子教師於返校後一週內辦理校內增能，期能同步提升教師資訊運用能力。

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▲ 入校訪視掌握各類教師之線上教學演練進程。

3月13日全國首創之停課演練，含衛教宣導、師長課業與生活叮嚀、教室消毒及線上學習等，自3月18日起，基隆市超前部署辦理全市高中以下（三年級以上）各班線上教學模擬演練，並由教育處派員入校訪視，了解班級推動實況，並透過與學校行政對談，了解於「行政面」、「教學面」及「設備面」之推動現況與困難。

入校訪視掌握各類教師之線上教學演練進程，依照教育處的規劃，所有班級導師需於3月底前完成演練，導師以外的主科教師應於4月15日前完成、其餘科任教師則應於4月底前完成。

教育處處長林祝里表示，危機正是翻轉教學的契機，感謝教育界同仁努力讓更多民眾看到教師的教學實力；而基隆市教育處矢志提供給孩子最安心的學習，並給予家長最高水準的教育品質。

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