　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超前部署全國唯一　基隆市班級演練線上教學達100%

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 超前部署全國唯一 基隆市班級演練線上教學達100%。（圖／基隆市政府提供）

▲ 全國唯一！基隆市班級演練線上教學達100%。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市各級學校，為因應疫情尚未消褪可能會有需停課補課狀況，從3月18日至4月1日，教育處派員全數訪視三年級以上各班級，實際查訪教師進行線上教學的實況，並了解需協助解決之困難。

基隆市政府慮及新冠肺炎疫情尚未趨緩，除對防疫物資補充與相關衛教滴水不漏、線上學習載具與網路的設備到位外，也持續帶領教師精進線上教學能力；教育處規劃辦理三梯次種子教師培訓，並責成種子教師於返校後一週內辦理校內增能，期能同步提升教師資訊運用能力。

請繼續往下閱讀...

▲ 超前部署全國唯一 基隆市班級演練線上教學達100%。（圖／基隆市政府提供）

▲ 入校訪視掌握各類教師之線上教學演練進程。

3月13日全國首創之停課演練，含衛教宣導、師長課業與生活叮嚀、教室消毒及線上學習等，自3月18日起，基隆市超前部署辦理全市高中以下（三年級以上）各班線上教學模擬演練，並由教育處派員入校訪視，了解班級推動實況，並透過與學校行政對談，了解於「行政面」、「教學面」及「設備面」之推動現況與困難。

入校訪視掌握各類教師之線上教學演練進程，依照教育處的規劃，所有班級導師需於3月底前完成演練，導師以外的主科教師應於4月15日前完成、其餘科任教師則應於4月底前完成。

教育處處長林祝里表示，危機正是翻轉教學的契機，感謝教育界同仁努力讓更多民眾看到教師的教學實力；而基隆市教育處矢志提供給孩子最安心的學習，並給予家長最高水準的教育品質。

「襯托妳的美麗神級保濕」

▲ 超前部署全國唯一 基隆市班級演練線上教學達100%。（圖／基隆市政府提供）

ET快訊
終結連14凍！央行宣布降息1碼　重貼現率改寫歷史新低
第二批武漢包機「2人送醫」　8個月大嬰兒發燒、母陪同
國內累積病例破百「仍有3人嚴重」　在加護病房使用呼吸器
3照片曝全聯實景！女主播嚇到倒退好幾步：這世界真的瘋了
北部染疫男高中生傳給「斜前方同學」　鄰座5同學還在採檢中
確診北部男遭爆「晚上去3夜店跑趴」　指揮中心回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南大學生染疫　2名聚餐同學採檢結果出爐！接觸者匡列48人

「假防疫計程車」來喊價！他一看有人跟著走　擔憂破口：司機連口罩都沒戴

讓學童安心上學　中市府：高中職以下校園不開放運動

1天萬人逃難返台！他孤拎拎自備雨衣、手扒雞套急出國　背後辛酸原因曝

第二批武漢包機「2人送醫」　8個月大嬰兒發燒、母陪同

北部高中2人染疫！全校停課一週　學生「口罩戴好戴滿」3點半快步離開校園

國內累積病例破百「有3人嚴重」在加護病房使用呼吸器

「悄悄的我出國⋯居家隔離14天」誠品小編致敬文豪名言勸防疫　網讚超有才！

最無須囤的就是食物！　律師揭「疫期10項必囤物」：我們都會再好好地起來

中華醫大職員下月逆勢調薪6％　員工振奮感謝

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

台南大學生染疫　2名聚餐同學採檢結果出爐！接觸者匡列48人

「假防疫計程車」來喊價！他一看有人跟著走　擔憂破口：司機連口罩都沒戴

讓學童安心上學　中市府：高中職以下校園不開放運動

1天萬人逃難返台！他孤拎拎自備雨衣、手扒雞套急出國　背後辛酸原因曝

第二批武漢包機「2人送醫」　8個月大嬰兒發燒、母陪同

北部高中2人染疫！全校停課一週　學生「口罩戴好戴滿」3點半快步離開校園

國內累積病例破百「有3人嚴重」在加護病房使用呼吸器

「悄悄的我出國⋯居家隔離14天」誠品小編致敬文豪名言勸防疫　網讚超有才！

最無須囤的就是食物！　律師揭「疫期10項必囤物」：我們都會再好好地起來

中華醫大職員下月逆勢調薪6％　員工振奮感謝

劉真爆換心排序提前　吳宗憲持續關心「家人會對外說明」

海地要求撤換我大使　耿爽：建交中國有好處「海地冷暖自知！」

【廣編】樂天信用卡回饋爆高　瘋狂加碼

台南大學生染疫　2名聚餐同學採檢結果出爐！接觸者匡列48人

《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！力讚台灣防疫全球最罩

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

「假防疫計程車」來喊價！他一看有人跟著走　擔憂破口：司機連口罩都沒戴

奧運棒球資格賽若不打　依排名台灣、美國打奧運機率高

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

避免群聚感染！侯友宜宣布即日起至7／14暫停開放校園

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

全台百例確診地圖曝　台北26最多、新北25、 桃園13

快訊／新冠肺炎又增8例！

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

獨／直擊24分鐘搬空衛生紙山　還有這個東西也搶…

3步驟「免插卡」查口罩專屬繳款帳號

限制入境影響 外籍旅客抵台滿臉錯愕

更多熱門

相關新聞

Dyson送愛心贈150台空氣清淨機

Dyson送愛心贈150台空氣清淨機

響應防疫工作，全球知名智能科技品牌戴森Dyson送愛心，主動聯繫並捐贈150台空氣清淨機給基隆市政府，提供室內場域過濾空氣中的病菌，市長林右昌感謝Dyson公司的用心，指示將空氣清淨機分送至各幼兒園、親子館以及本府各為民服務單位，19日親自前往長樂附設幼兒園視察。

基隆女「歐洲返台」趴趴走！居民全嚇傻

基隆女「歐洲返台」趴趴走！居民全嚇傻

3國中生公車未戴罩聊天　司機勸導被反嗆

3國中生公車未戴罩聊天　司機勸導被反嗆

林右昌下令籌劃防疫演練

林右昌下令籌劃防疫演練

國中小學畢業學力鑑定考試

國中小學畢業學力鑑定考試

關鍵字：

基隆線上教學

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面