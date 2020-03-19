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國台辦籲保障陸生權益　邱垂正：恐怕對我們的政策不太了解

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，導致今年超過7000位陸生返台就學受阻，國台辦19日呼籲，望台灣當局能保障陸生權益。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正下午回應，「國台辦恐怕不太了解我們因為疫情期間，對陸生採取的各種輔導措施。」並表示來台時程仍以指揮中心為主。。

邱垂正表示，在疫情發生期間，我方都一直有強調，對於陸生受教權的重視，因為他們沒辦法回來，台灣相關單位已經提出「安心就學」的各種輔導措施，例如透過遠距教學服務，協助無法到校的同學，以及各學校提出形形色色的數位教學平台，和遠距教學上課這些課程。

▲▼世新大學 陸生隔離宿。（圖／世新大學提供）

▲有大學在疫情初期，提供在管制前返台的陸生隔離宿舍，做為防疫使用。（圖／世新大學提供）

他強調，有鑒於目前疫情仍然非常嚴峻，為避免人員移動，造成疫情擴散風險，對於各項管理措施，台灣方面是以防疫做為最高考量。陸生返台時程，由我中央流行疫情指揮中心，考量整體疫情，並做專業評估決定。

邱垂正進一步表示，考量陸生因入學或畢業前的各項準備，會有不同的特殊情形跟需求，我們也建議有遭遇到困難的陸生，可以跟他所屬的學校聯繫，也可以向陸委會跟海基會來反映，以協同教育部以及各個學校，提供各種解決的辦法，來保障我們陸生的就學權益。

經媒體追問，對於國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，目前在台灣高校（大專院校）註冊就讀學歷的大陸學生有8300多人。邱垂正說，經陸委會與教育部了解，受到影響的實際人數約為7000人左右。

▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

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