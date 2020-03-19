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她「割喉男友」伴屍喝茶睡2天！預謀買獵刀「從後面下手」…殺完自己報警

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記者黃心瑀／綜合報導

美國佛蒙特州日前發生一起恐怖命案，30歲女子埃弗里爾（Averil Beliveau）12日時在公寓裡，割喉殺害了45歲的男友卡梅倫（Cameron Faling）後，異常冷靜的到父親家洗了澡換衣服後，再度回到事發現場「伴屍」睡了一晚後，才在14日時自行打電話報警。

綜合外媒報導，埃弗里爾與卡梅倫交往不到一年的時間，12日當天兩人在爭論有關打掃房子的問題，埃弗里爾在割喉殺害男友之後，將屍體留在公寓裡，自己則是跑回父母家洗澡換衣服，隨後又回到事發現場泡茶來喝，伴屍睡了一晚之後才在14日一大早約7點時，打電話到警察局自首報警。

報導中指出，埃弗里爾表示在這段戀情當中，一直存在著「虐待行為」，男友曾經在2019年時數次毆打她，更因此斷了一根手指，她的所作所為都是出於自衛，並否認自己殺人。

不過根據調查結果，卡梅倫的身上有防禦性的傷口，推斷應是遭人從後方割喉，隨後這項推測也被埃弗里爾證實，更查出幾個禮拜前她就已經購買了獵刀，以防自己再度遭受攻擊。據悉，埃弗里爾現在被收押當中，當地的檢察官則稱，埃弗里爾的心理健康令人感到擔憂，很有可能促使她對公眾造成危險。

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