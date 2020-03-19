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陽明大學開發「防疫智能行動平台」　供國內監測體溫、GPS定位、自動預警

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▲▼ 陽明大學開發「防疫智能行動平台」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陽明大學育成中心進駐企業研發的智慧體溫貼片。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

如何確實追蹤疑似或確診病例，一直是防疫單位的難題。陽明大學數位醫學中心開發「防疫智能行動平台」，日前在疫情最嚴重的大陸醫療院所測試，這套系統即日起將提供給國內企業及醫療照護機構使用，提升防疫效率。

世界衛生組織日前呼籲各國仍應落實追蹤-隔離-治療策略，才有可能打破病毒傳播鏈。但如何有效管理具風險民眾，將是社區防疫的重心。陽明大學開發出從自主健康管理、居家檢疫、居家隔離的整合式「防疫智能行動平台」，提供企業及醫療單位管理者，24小時全天候確實掌握旗下員工的健康狀況。

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▲▼ 陽明大學開發「防疫智能行動平台」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲防疫智能行動平台可以掌握自主健康管理、檢疫、隔離的個案 。（圖／陽明大學提供）

「防疫智能行動平台」由陽明大學數位醫學中心技術支持，並由陽明師生創業團隊九日生行動健康科技公司參與。陽明大學生物醫學資訊研究所教授張博論說明，在大陸疫情爆發之初，獲得大陸醫療院所採用，在當地社區與責任醫院進行測試，用於確診及疑似病患的追蹤管理。經疫區實際測試運作無誤後，陽明大學數位醫學中心為國內防疫需求，決定無償提供國內使用。

張博論表示，英國是因為疫情已在社區擴散，才會採取如此特殊的防疫措施，否則疫情調查仍然是預防傳染病的第一步。他說，台灣目前疫情不似中國、歐美，追蹤管理仍然是重點，要如何才能支援第一線防疫人員，是這個防疫智能行動平台設計的核心基礎。

▲▼ 陽明大學開發「防疫智能行動平台」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陽明大學育成中心進駐企業研發的智慧體溫貼片。（圖／記者崔至雲攝）

張博論進一步分心，「防疫智能行動平台」佈署在雲端，具備體溫監測、GPS定位、追蹤接觸史、自動預警等功能。組織的健康管理人員，可以透過電腦或手機登入後台，自動掌握內部成員的健康狀況，由人工智慧區分風險等級，並提供建議的防疫措施。平台可佈署在各規模企業、長照安養機構、醫院，甚至是政府防疫單位等複雜情況的大型組織。加上具備英語、日語、韓語、印尼文、越南文、泰文等多國語言，也可以滿足外籍人士需求。

▲▼ 陽明大學開發「防疫智能行動平台」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲「防疫智能行動平台」開發者，同時也是陽明生物醫學資訊研究所教授張博論。（圖／記者崔至雲攝）

防疫平台結合陽明大學育成中心進駐企業愛微科所研發的智慧體溫貼片。愛微科表示，智慧體溫貼片能自動回傳體溫數值，提供觀測的監管單位或醫護人員即時的體溫數據，有效於第一時間發現發燒，並減少醫病人員之間的接觸。配合防疫智能行動平台，達到全天候24小時、隨時隨地體溫監測的功能，讓數位科技替台灣構築一張防疫網。
 

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